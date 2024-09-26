Подарував 1000 вишиванок іноземцям і перший взяв інтерв’ю у Залужного: де зараз ведучий "Світу навиворіт" Комаров
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Ведучий відвідав понад 80 країн
Дмитро Комаров — відомий український журналіст, телеведучий та автор популярної програми "Світ навиворіт". Він здобув популярність не лише в Україні, а й за її межами завдяки своїм подорожам у різні куточки світу.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз перебуває Дмитро Комаров, чим він займається і чи продовжує знімати програму "Світ навиворіт".
Що відомо про Дмитра Комарова
Комаров народився 17 червня 1983 року в Києві. Свій шлях журналіста Дмитро почав ще у дитинстві. Перша його стаття вийшла у 12 років, а у 16 він став працювати в українському тижневику "Телетиждень". Згодом Дмитро Комаров став кореспондентом та автором видань.
У Дмитра Комарова є дві освіти: інженера та фахівця зі зв’язків із громадськістю. Ще бувши студентом, він багато подорожував і продавав фотографії з поїздок українським виданням. Під час тріпу Таїландом, він захотів створити власну програму. Перший сезон "Світу навиворіт" вийшов за гроші Дмитра, адже всі телеканали йому відмовляли.
Справжню популярність він здобув після старту програми "Світ навиворіт" у 2010 році. Основна концепція шоу полягала в тому, щоб показати глядачам несподівані, дивовижні та іноді екстремальні аспекти життя у віддалених куточках планети. Дмитро відвідував такі країни, як Бразилія, Індія, Папуа-Нова Гвінея, М'янма, Індонезія та багато інших, де неодноразово ризикував життям заради кадру. Під час зйомок він подарував іноземцям понад 100 вишиванок і завжди популяризував українську культуру.
Танці з зірками
Дмитро Комаров також брав участь у проєкті "Танці з зірками", що також принесло йому популярність. До речі, саме на цьому шоу він познайомився з майбутньою дружиною Олександрою Кучеренко. Вона була його партнеркою.
Де зараз Дмитро Комаров і чим він займається
Зараз Дмитро Комаров продовжує жити в Україні. Він часто їздить на території бойових дій і знімає репортажі. Журналіст спочатку фотографував зруйновані Росією райони Києва, а потім почав відвідувати звільнені території: Бучу, Харківщину, Херсон. Також він випускає шоу "Світ навиворіт", але зараз подорожує Україною.
Дмитро Комаров створив благодійний фонд "Чашка кави". У його рамках вдалося зібрати півтора мільйона доларів і врятувати життя 32 дітям.
Також Дмитро Комаров випустив проєкт "Рік" до роковин війни в Україні, яку розв’язала Росія. Цей "фільм" був його авторським. До речі, в рамках цього проєкту вперше за рік війни дав інтерв’ю Валерій Залужний.
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