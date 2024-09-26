Подарував 1000 вишиванок іноземцям і перший взяв інтерв’ю у Залужного: де зараз ведучий "Світу навиворіт" Комаров

Ведучий відвідав понад 80 країн

Дмитро Комаров — відомий український журналіст, телеведучий та автор популярної програми "Світ навиворіт". Він здобув популярність не лише в Україні, а й за її межами завдяки своїм подорожам у різні куточки світу.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз перебуває Дмитро Комаров, чим він займається і чи продовжує знімати програму "Світ навиворіт".

Що відомо про Дмитра Комарова

Комаров народився 17 червня 1983 року в Києві. Свій шлях журналіста Дмитро почав ще у дитинстві. Перша його стаття вийшла у 12 років, а у 16 він став працювати в українському тижневику "Телетиждень". Згодом Дмитро Комаров став кореспондентом та автором видань.

У Дмитра Комарова є дві освіти: інженера та фахівця зі зв’язків із громадськістю. Ще бувши студентом, він багато подорожував і продавав фотографії з поїздок українським виданням. Під час тріпу Таїландом, він захотів створити власну програму. Перший сезон "Світу навиворіт" вийшов за гроші Дмитра, адже всі телеканали йому відмовляли.

Фото: скріншот з відео

Справжню популярність він здобув після старту програми "Світ навиворіт" у 2010 році. Основна концепція шоу полягала в тому, щоб показати глядачам несподівані, дивовижні та іноді екстремальні аспекти життя у віддалених куточках планети. Дмитро відвідував такі країни, як Бразилія, Індія, Папуа-Нова Гвінея, М'янма, Індонезія та багато інших, де неодноразово ризикував життям заради кадру. Під час зйомок він подарував іноземцям понад 100 вишиванок і завжди популяризував українську культуру.

Танці з зірками

Дмитро Комаров також брав участь у проєкті "Танці з зірками", що також принесло йому популярність. До речі, саме на цьому шоу він познайомився з майбутньою дружиною Олександрою Кучеренко. Вона була його партнеркою.

Де зараз Дмитро Комаров і чим він займається

Зараз Дмитро Комаров продовжує жити в Україні. Він часто їздить на території бойових дій і знімає репортажі. Журналіст спочатку фотографував зруйновані Росією райони Києва, а потім почав відвідувати звільнені території: Бучу, Харківщину, Херсон. Також він випускає шоу "Світ навиворіт", але зараз подорожує Україною.

Дмитро Комаров створив благодійний фонд "Чашка кави". У його рамках вдалося зібрати півтора мільйона доларів і врятувати життя 32 дітям.

Також Дмитро Комаров випустив проєкт "Рік" до роковин війни в Україні, яку розв’язала Росія. Цей "фільм" був його авторським. До речі, в рамках цього проєкту вперше за рік війни дав інтерв’ю Валерій Залужний.

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