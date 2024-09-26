Подарил 1000 вышиванок иностранцам и первый взял интервью у Залужного: где сейчас ведущий "Мира наизнанку" Комаров
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Ведущий посетил более 80 стран
Дмитрий Комаров — известный украинский журналист, телеведущий и автор популярной программы "Мир наизнанку". Он приобрел известность не только в Украине, но и за ее пределами благодаря своим путешествиям в разные уголки мира.
"Телеграф" решил выяснить, где сейчас находится Дмитрий Комаров, чем он занимается и продолжает ли снимать программу "Мир наизнанку".
Что известно о Дмитрии Комарове
Комаров родился 17 июня 1983 г. в Киеве. Свой путь журналиста Дмитрий начал еще в детстве. Первая его статья вышла в 12 лет, а в 16 он стал работать в украинском еженедельнике "Теленеделя". Затем Дмитрий Комаров стал корреспондентом и автором изданий.
У Дмитрия Комарова есть два образования: инженера и специалиста по связям с общественностью. Еще будучи студентом, он много путешествовал и продавал фотографии из поездок по украинскому изданию. Во время трипа Таиландом он захотел создать собственную программу. Первый сезон "Мира наизнанку" вышел за деньги Дмитрия, ведь все телеканалы ему отказывали.
Настоящую популярность он приобрел после старта программы "Мир наизнанку" в 2010 году. Основная концепция шоу заключалась в том, чтобы показать зрителям неожиданные, удивительные и иногда экстремальные аспекты жизни в отдаленных уголках планеты. Дмитрий посещал такие страны как Бразилия, Индия, Папуа-Новая Гвинея, Мьянма, Индонезия и многие другие, где неоднократно рисковал жизнью ради кадра. Во время съемок он подарил иностранцам более 100 вышиванок и всегда популяризировал украинскую культуру.
Танцы со звездами
Дмитрий Комаров также участвовал в проекте "Танцы со звездами", что также принесло ему популярность. Кстати, именно на этом шоу он познакомился с будущей женой Александрой Кучеренко. Она была его партнершей.
Где сейчас Дмитрий Комаров и чем он занимается
Сейчас Дмитрий Комаров продолжает жить в Украине. Он часто ездит на территории боевых действий и снимает репортажи. Журналист сначала фотографировал разрушенные Россией районы Киева, а затем стал посещать освобожденные территории: Бучу, Харьковщину, Херсон. Также он выпускает шоу "Мир наизнанку", но сейчас путешествует по Украине.
Дмитрий Комаров создал благотворительный фонд "Чашка кофе". В его рамках удалось собрать полтора миллиона долларов и спасти жизнь 32 детям.
Также Дмитрий Комаров выпустил проект "Год" к годовщине войны в Украине, которую развязала Россия. Этот фильм был его авторским. Кстати, в рамках этого проекта впервые за год войны дал интервью Валерий Залужный.
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