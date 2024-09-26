Подарил 1000 вышиванок иностранцам и первый взял интервью у Залужного: где сейчас ведущий "Мира наизнанку" Комаров

Ведущий посетил более 80 стран

Дмитрий Комаров — известный украинский журналист, телеведущий и автор популярной программы "Мир наизнанку". Он приобрел известность не только в Украине, но и за ее пределами благодаря своим путешествиям в разные уголки мира.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас находится Дмитрий Комаров, чем он занимается и продолжает ли снимать программу "Мир наизнанку".

Что известно о Дмитрии Комарове

Комаров родился 17 июня 1983 г. в Киеве. Свой путь журналиста Дмитрий начал еще в детстве. Первая его статья вышла в 12 лет, а в 16 он стал работать в украинском еженедельнике "Теленеделя". Затем Дмитрий Комаров стал корреспондентом и автором изданий.

У Дмитрия Комарова есть два образования: инженера и специалиста по связям с общественностью. Еще будучи студентом, он много путешествовал и продавал фотографии из поездок по украинскому изданию. Во время трипа Таиландом он захотел создать собственную программу. Первый сезон "Мира наизнанку" вышел за деньги Дмитрия, ведь все телеканалы ему отказывали.

Фото: скриншот с видео

Настоящую популярность он приобрел после старта программы "Мир наизнанку" в 2010 году. Основная концепция шоу заключалась в том, чтобы показать зрителям неожиданные, удивительные и иногда экстремальные аспекты жизни в отдаленных уголках планеты. Дмитрий посещал такие страны как Бразилия, Индия, Папуа-Новая Гвинея, Мьянма, Индонезия и многие другие, где неоднократно рисковал жизнью ради кадра. Во время съемок он подарил иностранцам более 100 вышиванок и всегда популяризировал украинскую культуру.

Танцы со звездами

Дмитрий Комаров также участвовал в проекте "Танцы со звездами", что также принесло ему популярность. Кстати, именно на этом шоу он познакомился с будущей женой Александрой Кучеренко. Она была его партнершей.

Где сейчас Дмитрий Комаров и чем он занимается

Сейчас Дмитрий Комаров продолжает жить в Украине. Он часто ездит на территории боевых действий и снимает репортажи. Журналист сначала фотографировал разрушенные Россией районы Киева, а затем стал посещать освобожденные территории: Бучу, Харьковщину, Херсон. Также он выпускает шоу "Мир наизнанку", но сейчас путешествует по Украине.

Дмитрий Комаров создал благотворительный фонд "Чашка кофе". В его рамках удалось собрать полтора миллиона долларов и спасти жизнь 32 детям.

Также Дмитрий Комаров выпустил проект "Год" к годовщине войны в Украине, которую развязала Россия. Этот фильм был его авторским. Кстати, в рамках этого проекта впервые за год войны дал интервью Валерий Залужный.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас находится и как выглядит телеведущий Роман Кадемин. Эксведущий "Большого бокса" озадачил антиукраинскими месседжами и публикациями Владимира Зеленского.