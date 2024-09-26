Починала карʼєру в рідній Одесі, але прославилась у Росії: що каже про війну зірка "Татусевих доньок" Гришаєва

Акторка зробила неоднозначну заяву про війну

Окремі актори, попри те, що тривалий час будують кар'єру в країні-окупантці, мають українське походження. Водночас чимало з них замовчує про страшні злочини Росії проти України або вдає, що нічого не відбувається. Зокрема, одеситка Нонна Гришаєва.

Гришаєва здобула популярність, зігравши роль мами у серіалі "Татусеві доньки". Як відреагувала акторка на війну Росії проти України та що про неї відомо — розповість "Телеграф".

Що відомо про Нонну Гришаєву

Акторка народилась в Одесі в 1971 році. Вперше зіграла в кіно в п'ятирічному віці. Відвідувала музичну та балетну школу в Одесі. Після завершення школи переїхала до Москви, де вступила в Щукінське театральне училище. Здобувши освіту, почала роботу в різних театрах. Особливо високо театральні критики оцінювали її виконання няні-чарівниці Мері Поппінс і співачки Людмили Гурченко.

Паралельно Гришаєва почала зніматися в кіно. Однією з перших помітних кіноробіт жінки стала "Поліцейська історія 4: Перший удар", де вона зіграла разом з Джекі Чаном.

Фото з мережі

Гришаєва також пробувала свої сили на роль няні Віки в "Моїй прекрасній няні", але згодом відмовилась, щоб зіграти в опереті "Мадемуазелі Нітуш". Через певний час Нонна таки з'явилась у ситкомі, де виконала роль сестри няні Віки.

Після кількох другорядних ролей Гришаєва отримала одну з головних ролей в серіалі "Татусеві доньки". Виконання матері 5 доньок, яка залишила дітей і поїхала в Канаду, зробила акторку відомою на пострадянському просторі.

Фото з мережі

Була акторкою трупи "Велика різниця", де перевтілювалась у Софію Ротару, Надію Бабкіну та інших. Працювала ведучою таких програм, як "Дві зірки-4", "Один в один!", "Суботній вечір", а також мала власне шоу "Нонна, давай!".

Пізніше одеситку обрали художнім керівником обласного театру юного глядача в Москві. Загалом Гришаєва з'являлась у понад 37 фільмах і 24 серіалах. Акторка стала однією з найпопулярніших пародисток в країні-агресорці. Подейкували, що у рік вона заробляє близько мільйона доларів.

У 2017 році акторка незаконно відвідувала окупований Росією Крим. Вона приїжджала в дитячий табір "Артек" у Гурзуфі, за що була внесена до бази "Миротворця". Вже через 3 роки заборона на в'їзд Гришаєвої в Україну перестала діяти. Так, у 2021 році акторка приїжджала в Одесу та проводила шанувальникам екскурсію по курортному місту.

Що каже про війну Гришаєва

Нонна Гришаєва не засудила війну, розпочату Росією проти України, натомість назвала її "сімейним конфліктом". Акторка почала порівнювати дві країни з мамою й татом, між якими вона не хоче обирати. У цьому можна прослідкувати кремлівський наратив про те, що Україна та Росія — "один народ".

Фото з інстаграму Нонни Гришаєвої

Водночас жінка не зазначила, що саме країна, в якій вона живе тривалий час, почала повномасштабне вторгнення проти її батьківщини. Натомість закликала до перемовин, при цьому не сказавши, що Росія порушує всі наявні угоди та вбиває український народ.

Фото з інстаграму Нонни Гришаєвої

Зараз акторка продовжує працювати в країні-окупантці. Вона й далі керує театром юного глядача в Москві. Також Гришаєва їздить з гастролями по різних містах Росії та грає в театрі "Квартет І".

Раніше "Телеграф" писав, чи висловлювався про війну уродженець Одеси Домінік Джокер. Він активно розвивав співочу кар'єру в Росії.