Чоловіка силоміць привезли до ТЦК: що йому робити

Це називають "бусифікацією"

В Україні все дедалі спостерігаються ситуації, коли ТЦК мобілізують військовозобов'язаних силою і запихають їх в буси. Законом регулюються правила, коли затримання може бути правомірним.

Згідно з проєктом закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", передає "НовиниPRO", затримання може бути законним за трьох умов.

Підстави можуть бути такі:

Адміністративне правопорушення — ухилення від мобілізації або недотримання правил військового обліку;

— ухилення від мобілізації або недотримання правил військового обліку; Відсутність необхідних документів. Якщо під час перевірки людина не показує військово-обліковий документ або паспорт, то це також вважається порушенням, за яке можуть затримати;

Якщо під час перевірки людина не показує військово-обліковий документ або паспорт, то це також вважається порушенням, за яке можуть затримати; Розшук.

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У разі незаконного затримання військовозобов'язаного, йому необхідно викликати адвоката, який має викликати слідчо-оперативну групу та зареєструвати факт незаконного затримання, повідомити близьких, які можуть звернутися до юриста та навіть подати до суду на неправомірні дії представників ТЦК та СП і, за можливості, самостійно зафіксувати обставини порушення.

Чоловіку також необхідно занотувати імена, посади та контактні дані осіб, які затримали його. Це знадобиться під час захисту своїх прав в суді.

Крім того, такі особи мають право на безоплатну юридичну допомогу.

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