Мужчину силой привезли в ТЦК: что ему делать

Это называют "бусификацией"

В Украине все чаще наблюдаются ситуации, когда ТЦК мобилизуют военнообязанных силой и запихивают их в бусы. Законом регулируются правила, когда задержание может быть правомерным.

Согласно проекту закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", передает "НовостиPRO", задержание может быть законным в трех условиях.

Основания могут быть следующие:

Административное правонарушение — уклонение от мобилизации или несоблюдения правил военного учета;

— уклонение от мобилизации или несоблюдения правил военного учета; Отсутствие нужных документов. Если во время проверки человек не показывает военно-учетный документ или паспорт, это также считается нарушением, за которое могут задержать;

Если во время проверки человек не показывает военно-учетный документ или паспорт, это также считается нарушением, за которое могут задержать; Розыск.

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В случае незаконного задержания военнообязанного ему необходимо вызвать адвоката, который должен вызвать следственно-оперативную группу и зарегистрировать факт незаконного задержания, сообщить близким, которые могут обратиться к юристу и даже подать в суд на неправомерные действия представителей ТЦК и СП и, по возможности самостоятельно зафиксировать обстоятельства нарушения.

Мужчине также необходимо записать имена, должности и контактные данные задержавших его лиц. Это пригодится при защите своих прав в суде.

Кроме того, такие лица имеют право на безвозмездную юридическую помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого могут добровольно призвать в армию.