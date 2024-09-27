Мужчину силой привезли в ТЦК: что ему делать
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Это называют "бусификацией"
В Украине все чаще наблюдаются ситуации, когда ТЦК мобилизуют военнообязанных силой и запихивают их в бусы. Законом регулируются правила, когда задержание может быть правомерным.
Согласно проекту закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", передает "НовостиPRO", задержание может быть законным в трех условиях.
Основания могут быть следующие:
- Административное правонарушение — уклонение от мобилизации или несоблюдения правил военного учета;
- Отсутствие нужных документов. Если во время проверки человек не показывает военно-учетный документ или паспорт, это также считается нарушением, за которое могут задержать;
- Розыск.
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В случае незаконного задержания военнообязанного ему необходимо вызвать адвоката, который должен вызвать следственно-оперативную группу и зарегистрировать факт незаконного задержания, сообщить близким, которые могут обратиться к юристу и даже подать в суд на неправомерные действия представителей ТЦК и СП и, по возможности самостоятельно зафиксировать обстоятельства нарушения.
Мужчине также необходимо записать имена, должности и контактные данные задержавших его лиц. Это пригодится при защите своих прав в суде.
Кроме того, такие лица имеют право на безвозмездную юридическую помощь.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого могут добровольно призвать в армию.