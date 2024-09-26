Відстрочка від мобілізації: хто зможе її отримати в жовтні

Відстрочити призов на службу можна на певний термін

В Україні триває загальна мобілізація, однак певні категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Військовозобов'язані можуть отримати відстрочку на різних підставах: за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для здобуття освіти або для продовження професійної діяльності.

Закон №10449 "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чітко окреслює, хто може отримати відстрочку від військової служби. Зокрема, мобілізації не підлягають чоловіки віком до 25 та понад 60 років.

Відстрочка за станом здоров'я

Відстрочка від призову надається особам з інвалідністю та тимчасово непридатним до військової служби за висновком військово-лікарської комісії на строк до шести місяців.

Повна непридатність до військової служби встановлюється за наявності таких захворювань, як важкі деформації опорно-рухового апарату, ендопротезування, психічні розлади, хвороба Дауна, шизофренія та інших.

Відстрочка за сімейними обставинами

Відстрочка надається військовозобов'язаним, які мають складні сімейні обставини, що потребують їхньої безпосередньої участі. До таких категорій належать:

мають дитину віком до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти;

виховують щонайменше одну неповнолітню дитину самостійно;

виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

виховують дитину з тяжким захворюванням;

утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

опікуються дитиною, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;

піклуються про хвору дружину (чоловіка), дитину чи одного з батьків або батьків подружжя, які потребують постійного догляду за висновком медкомісії;

є опікунами особи, визнаної судом недієздатною.

мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.

Також на відстрочку в жовтні мають право:

члени сім'ї другого ступеня споріднення, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності близьких родичів першого ступеня та не більше однієї особи);

людей, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні (повнорідні чи неповнорідні) брат або сестра) загинули або зникли безвісти під час бойових дій;

членів сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України.

Відстрочка для заброньованих

Можуть бути заброньовані на час мобілізації працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій у порядку, встановленому КМУ.

Відстрочка у зв’язку з навчанням

На відстрочку від призову можуть розраховувати:

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за раніше отриманий;

наукові працівники, викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ з науковим ступенем або вченим званням, викладачі училищ і вчителі, які працюють на 0,75 ставки або більше.

Варто зазначити, що відстрочка не звільняє від військової служби, а лише відкладає виконання військового обов’язку на певний термін. Особи, що отримали відстрочку, залишаються на військовому обліку.

Раніше "Телеграф" писав, які документи для відстрочки перевірятимуть ТЦК у жовтні. Одночасно декілька родичів не можуть отримати відстрочку.