Росія має величезну кількість ядерної зброї, яка може знищити світ

Російська Федерація успадкувала від Радянського Союзу найбільший у світі арсенал ядерних боєголовок. Це дозволяє їй багато разів знищити світ. Особливо серйозною ця загроза стала після нещодавньої заяви Володимира Путіна щодо зміни ядерної доктрини Росії.

Британське агентство Reuters озвучило точну кількість російських ядерних ракет. Наразі Кремль контролює близько 5580 ядерних боєголовок.

За даними Федерації американських учених, з них близько 1200 не використовуються, але перебувають у хорошому стані, а близько 4380 перебувають у складах оперативних сил. З уже наявних боєголовок станом на 2024 рік розгорнуто 1710 стратегічних одиниць:

близько 870 балістичних ракет наземного базування;

близько 640 балістичних ракет на базі підводних човнів;

можливо, 200 на базі важких бомбардувальників.

Для порівняння: під час Холодної війни пік ядерного арсеналу Радянського Союзу становив близько 40 000 ядерних боєголовок, тоді як пік ядерного арсеналу Сполучених Штатів становив близько 30 000.

Такі цифри свідчать, що Росія може багаторазово знищити світ. Те саме могли б зробити і США з урахуванням їх власних запасів ядерної зброї, зазначає видання.

За інформацією Асоціації з контролю над озброєннями, з моменту розпаду Радянського Союзу 1991 року лише кілька країн провели випробування ядерної зброї. Останні випробування США проводилися у 1992 році, Китай та Франція провели випробування у 1996 році, Індія та Пакистан – у 1998 році, а Північна Корея – у 2017 році. СРСР востаннє випробував ядерну зброю 1990 року, а Росія не проводила ядерних випробувань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомлявпро те, що Росія вирішила не використовувати ядерну зброю доти, доки США самі не займатимуться випробуванням своїх ядерних боєзарядів.