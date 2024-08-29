В Україні розбився перший винищувач F-16? Що відомо про пілота і причини аварії (фото)

Українська сторона поки що ніяк не прокоментувала аварію довгоочікуваного літака

В Україні розбився перший винищувач F-16. Сталося це у понеділок, 26 серпня, лише через кілька тижнів після прибуття літаків до нашої країни.

Про це повідомляє WSJ із посиланням на дані анонімного американського чиновника. Українська сторона офіційно поки що ніяк не прокоментувала цю заяву.

За інформацією чиновника, аварія сталася під час масованої ракетної атаки Росії на Україну. Але при цьому він наголосив, що літак не був збитий армією РФ або якось пошкоджений внаслідок обстрілу. Швидше за все, пілот припустився помилки, що і стало причиною трагедії.

Іноземні журналісти звернулися з проханням прокоментувати інформацію до Військово-повітряних сил України, але відповіді не отримали. Офіційної інформації про стан пілота після краху винищувача також немає.

Водночас мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що 26 серпня під час виконання бойового завдання загинув льотчик Олексій Месь. Він проходив навчання в США на F-16, про що повідомляла раніше пресслужба 144-го винищувального крила Повітряних сил Нацгвардії США. Однак згодом мер Луцька відредагував свій пост в мережі та прибрав звідти інформацію про загибель льотчика. Ймовірно, саме він керував F-16 і зазнав аварії. Але ця інформація не підтверджена офіційними особами.

Олексій Місь

Олексій Місь

Нагадаємо, що перші винищувачі F-16 почали прибувати до України наприкінці липня поточного року. Через рік після того, як союзники організували коаліцію винищувачів. За даними ЗМІ, поки що було поставлено лише 10 літаків. Раніше військовий аналітик розповів, що американські винищувачі будуть використовувати, щоб збивати російські крилаті ракети — це найпростіше застосування.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у США вигадали, де Україна може знайти пілотів для F-16. Американський сенатор пообіцяв обговорити це питання із Джо Байденом.