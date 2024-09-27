"Будете знищені": три пасажирські літаки в Росії отримали дивні сповіщення

Повідомлення нібито надходили екіпажу на аварійній частоті

У п’ятницю, 27 вересня, екіпажі одразу трьох пасажирських літаків російських авіакомпаній отримали погрози про знищення англійською мовою в момент польоту. Сталося це, коли лайнери пролітали над південними регіонами країни.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza. Першими, хто отримав повідомлення, стали пілоти "Боїнга" 737-800 авіакомпанії "Перемога".

Літак летів із Санкт-Петербурга до Владикавказу. У момент одержання загрози лайнер із 185 пасажирами готувався до посадки. Повідомлення нібито надійшло екіпажу на аварійній частоті.

"Несподівано екіпажу на аварійній частоті надійшло повідомлення від невідомих англійською мовою: "Покиньте повітряний простір, або будуте знищині"., — йдеться в повідомленні.

Аналогічні загрози незабаром отримали пілоти лайнера SSJ-100 авіакомпанії "Азімут" сполученням Уфа — Мінеральні Води та літака, що прямував з Москви до Анталії.

Baza пише, що зараз правоохоронці з’ясовують, звідки йшов сигнал помилкової загрози.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Норвегія не дала літаку із РФ сісти в її аеропорту.