Горячие сутки на фронте: где шли самые ожесточенные бои (карты)

Самые ожесточенные бои идут сразу на нескольких направлениях

Ситуация на фронте остается напряженной, с активными боевыми действиями по разным направлениям. Украинские защитники продолжают сдерживать наступательные попытки армии РФ и наносить удары по позициям российских военных.

Самыми горячими точками противостояния остаются Покровское, Лиманское и Купянское направления. Генеральный штаб ВСУ сообщает о значительных потерях российской армии в живой силе и технике.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 165 боевых столкновений. Наибольшее количество приходится на Покровское направление, где украинские воины отразили 39 атак российских военных. Особенно ожесточенные бои шли в районах Селидового, Новоторецкая, Николаевки и Мариновки.

Ситуация на Покровском направлении

Армия РФ продолжает активно применять авиацию и ракетные удары по украинским позициям. За сутки были нанесены 73 авиаудара, сброшены 124 управляемых авиабомбы и совершены два ракетных удара с применением семи ракет. Кроме того, российские военные произвели более 4700 обстрелов, из них 179 из реактивных систем залпового огня.

На Лиманском направлении украинские защитники остановили 22 атаки в районах Грековки, Невского, Макеевки, Тернов, Торского и Белогоровки. На Купянском направлении произошло 14 боевых столкновений, украинские силы отражали атаки у Синьковки, Лозового, Табаевки и Вишневого.

Ситуация на Купянском направлении

Не прекращаются попытки русской армии прорвать украинскую оборону на Краматорском направлении. Здесь зафиксировано 12 атак в районах Часового Яра, Калиновки и Курдюмовки Донецкой области.

На Торецком направлении российские военные 10 раз пытались продвинуться вперед вблизи Торецка, Щербиновки и Нелиповки. Украинские силы обороны продолжают операцию в Курской области России. По имеющейся информации, российская армия за минувшие сутки нанесла по своей территории 14 авиационных ударов с применением 18 управляемых авиационных бомб.

Генштаб ВСУ сообщает о значительных потерях российской армии. За минувшие сутки ликвидировано 1170 российских военных. Также уничтожены 9 танков, 38 боевых бронированных машин, 62 артиллерийские системы, 93 беспилотника оперативно-тактического уровня, 84 автомобиля и 6 единиц специальной техники. Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российской армии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия утром 29 сентября ударила КАБами по Запорожью. Разрушен жилой дом. Под завалами могут находиться люди.