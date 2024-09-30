Тимчасово непридатний: з якими хворобами дають цей статус

Термін відстрочки залежить від тривалості лікування та реабілітації

Статус "тимчасово непридатний" до військової служби означає, що громадянина має тимчасові обмеження за станом здоров'я, які не дозволяють йому служити. Ці обмеження можуть бути викликані різними захворюваннями або потребою у лікуванні, як-от операційне втручання або спеціалізована терапія.

Однак після одужання чоловік може знову бути придатним. Військовий адвокат Роман Лихачов розповів, які саме хвороби можуть бути причиною надання статусу "тимчасово непридатного".

Згідно з положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, існує перелік хвороб, які є підставою для тимчасового звільнення від служби. Серед них:

сифіліс, гонококова інфекція, урогенітальний хламідіоз, урогенітальний трихомоніаз, урогенітальний мікоплазмоз;

кандидоз, кокцидоїдоз, бластомікоз, паракокцидоїдомікоз, споротрихоз, хромомікоз і феомікотичний абсцес, аспергильоз, криптококоз, зигомікоз, міцетома, дерматофітія, оніхомікоз;

після перенесених гострих, загострення хронічних інфекційних та паразитарних хвороб або хірургічного лікування;

після хірургічного лікування, проведення цитостатичної або променевої терапії з приводу новоутворень;

після перенесених гострих хвороб крові, кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму або хірургічного лікування;

після перенесених гострих хвороб нервової системи або хірургічного лікування;

після перенесених гострих хвороб ока та придаткового апарата або хірургічного лікування.

Тимчасову відстрочку зазвичай дають на термін від 6 до 12 місяців. Після завершення лікування або одужання, особи зі статусом "тимчасово непридатного" зобов’язані пройти повторний медичний огляд. Це обстеження визначає, чи особа знову підлягаю мобілізації.

Нагадуємо, що згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов’язані, які потребують хірургічного втручання, можуть отримати відстрочку на кілька місяців для операції та подальшої реабілітації. Протягом цього часу вони мають право на виїзд за кордон.

Тобто особи, які визнані тимчасово непридатними до військової служби строком від 6 до 12 місяців, можуть перетнути державний кордон під час воєнного стану. Це підтверджується відповідними медичними документами, а дозвіл на виїзд за межі України регулюється пунктом 2-6 Правил перетину кордону громадянами України.

Зазначимо, що під час визначення ступеня придатності до служби військово-лікарська комісія враховує тривалість часу після проведення операції, а також медичні рекомендації щодо необхідної реабілітації. Це дає можливість громадянам, які перебувають у процесі лікування або відновлення, отримати законну відстрочку від мобілізації та час для відновлення здоров'я.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть раніше "обмежено придатного" відправити на передову. Військовозобов'язані з певними захворюваннями, які унеможливлюють участь у бойових діях, можуть бути переведені на службу в тилові підрозділи, зокрема в ТЦК.