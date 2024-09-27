Достатньо буде додатку: у Міноборони розповіли, хто з листопада отримає відстрочку від призову (відео)

Завдяки цьому не треба буде ходити в ТЦК

У листопаді 2024 року Міністерство оборони планує запустити нову функцію в додатку "Резерв+". Це дозволить військовозобов'язаним отримувати відстрочку без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування та подавати заяви.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Свою заяву вона зробила на технологічній конференції IT Arena 2024 у Львові, пише Судово-юридична газета.

"Для того, щоб зробити відстрочку, ми не тільки повинні внести зміни в нормативну базу, а щоб ще наші партнери (власники реєстрів, з яких запитуються дані) були технологічно готові до цього", — повідомила Черногоренко.

Окрім цього, за її словами, з початку листопада 2024 року планується активувати відразу три форми відстрочок для різних категорій громадян: студентів денної форми навчання, багатодітних батьків та осіб з інвалідністю. Наразі в Міноборони працюють над змінами в нормативній базі, щоб узгодити нововведення.

Черногоренко додає, що це дозволить громадянам, які мають право на відстрочку, подати заявку за кілька хвилин через мобільний застосунок, без необхідності звертатися до ТЦК.

"Ми хочемо, щоб людина, яка має підстави для відстрочки, не писала заяву від руки і не ходила в ТЦК, а могла за декілька хвилин сигналізувати про своє право, і щоб ця відстрочка була валідна", — додала вона.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно чинності набула директива Командування сухопутних військ, яка обмежує мобілізацію військовозобов’язаних чоловіків віком 50-60 років.