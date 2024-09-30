Временно непригодный: с какими болезнями дают этот статус

Срок отсрочки зависит от продолжительности лечения и реабилитации

Статус "временно непригодный" к военной службе означает, что гражданин имеет временные ограничения по состоянию здоровья, не позволяющие ему служить. Эти ограничения могут быть вызваны различными заболеваниями или потребностью в лечении, например операционное вмешательство или специализированная терапия.

Однако после выздоровления мужчина может снова быть пригодным. Военный адвокат Роман Лихачев рассказал, какие именно болезни могут быть причиной предоставления статуса "временно непригодного".

Согласно положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, существует перечень болезней, которые являются основанием для временного освобождения от службы. Среди них:

сифилис, гонококковая инфекция, урогенитальный хламидиоз, урогенитальный трихомониаз, урогенитальный микоплазмоз;

кандидоз, кокцидоидоз, бластомикоз, паракокцидоидомикоз, споротрихоз, хромомикоз и феомикотический абсцесс, аспергилез, криптококкоз, зигомикоз, мицетома, дерматофития, онихомикоз;

после перенесенных острых, обострения хронических инфекционных и паразитарных заболеваний или хирургического лечения;

после хирургического лечения, проведение цитостатической или лучевой терапии по поводу новообразований;

после перенесенных острых заболеваний крови, кроветворных органов и отдельных нарушений с привлечением иммунного механизма или хирургического лечения;

после перенесенных острых заболеваний нервной системы или хирургического лечения;

после перенесенных острых заболеваний глаза и придаточного аппарата или хирургического лечения.

Временную отсрочку обычно дают на срок от 6 до 12 месяцев. После завершения лечения или выздоровления лица со статусом "временно непригодного" обязаны пройти повторное медицинское освидетельствование. Это обследование определяет, снова ли лицо подлежат мобилизации.

Напомним, что согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", военнообязанные, требующие хирургического вмешательства, могут получить отсрочку на несколько месяцев для операции и последующей реабилитации. В течение этого времени они имеют право на выезд за границу.

То есть лица, признанные временно непригодными к военной службе сроком от 6 до 12 месяцев, могут пересечь государственную границу во время военного положения. Это подтверждается соответствующими медицинскими документами, а разрешение выезд за пределы Украины регулируется пунктом 2-6 Правил пересечения границы гражданами Украины.

Отметим, что при определении степени пригодности к службе военно-врачебная комиссия учитывает продолжительность времени после проведения операции, а также медицинские рекомендации по требуемой реабилитации. Это дает возможность гражданам, которые находятся в процессе лечения или восстановления, получить законную отсрочку от мобилизации и время восстановления здоровья.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли раньше "ограниченно пригодного" отправить на передовую. Военнообязанные с определенными заболеваниями, которые делают невозможным участие в боевых действиях, могут быть переведены на службу в тыловые подразделения, в частности в ТЦК.