Не варто очікувати: кому точно не підвищать зарплати в 2025 році

Пріоритетним напрямком залишається оборона

В Україні наступного року не будуть підвищувати зарплати працівникам державних установ, оскільки більшість коштів з бюджету піде на забезпечення безпеки та оборони країни у зв’язку з російською агресією.

Про це в ефірі Новини.Live повідомила народний депутат України Галина Янченко. Вона зазначила, що на безпеку і оборону влада виділить наступного року 57% бюджету і додала, що це величезне навантаження на державу та гігантське навантаження на громадян України.

У зв’язку з цим працівникам державних установ можна не очікувати на підвищення заробітніх плат в 2025 році, адже пріоритетом залишається оборона від російських окупантів.

"Не може бути якихось суттєвих витрат на збільшення заробітних плат для працівників державних установ. Хотілося б збільшити також соціальні виплати різного роду. Але на сьогодні наш пріоритет зробити так, щоб Україна вижила", — зазначила Галина Янченко.

Вона додала, що, згідно з стандартами країн-членів НАТО, на забезпечення потреб безпеки і оборони держави з бюджету виділяється не менше 2%.

Раніше "Телеграф" писав, що у 2025 році ФОПи будуть знову зобов’язані сплачувати Єдиний соціальний внесок (ЄСВ).