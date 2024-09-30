Обязательный ЕСВ для физлиц во время войны: Гетманцев объяснил, почему его хотят вернуть

Пока это не закон и документ ожидает второго чтения

В 2025 году физические лица-предприниматели скорее всего будут снова обязаны уплачивать Единый социальный взнос (ЕСВ). Остановка действия этой нормы Закона о ЕСВ предусмотрена в заключительных положениях проекта государственного бюджета.

Таким образом правительство "восстанавливает" обязательную уплату всех налогов, которые были установлены еще до полномасштабной войны. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева в интервью "Українськім Новинам".

"Это была определенная поддержка для ФЛП, часть той, которая осталась из пакета марта 2022 года. Сегодня КМУ предлагает остановить льготу. Будем обсуждать. Видимо, есть логика, чтобы вернуть ЕСВ, потому что прошло уже достаточно много времени в контексте восстановления всех налогов, которые были раньше, до полномасштабной войны", — заявил Гетманцев.

Ранее было постановлено, что с 1 марта 2022 года и до прекращения войны, а также в течение следующих 12 месяцев все предприниматели имеют право не начислять, не исчислять и не платить ЕСВ за себя.

Именно эта норма, которая была внесена в начале полномасштабного вторжения, и отменена заключительными положениями проекта государственного бюджета.

По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, Кабинет Министров Украины действительно хочет вернуть ЕСВ для бизнеса, однако единой позиции по данному вопросу нет. Однако весомые аргументы в пользу данного решения все же существуют.

"Мы не сформулировали еще единую позицию даже в нашем комитете по ЕСВ, но есть необходимость фискальной консолидации и это неоспоримый ресурс. Прошло два с половиной года действия льготы и сегодня есть аргументы о возвращении", — подчеркнул политик.

Для справки: Единый социальный взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (сокращенно – ЕСВ) – это общий страховой взнос в Украине, который должен в обязательном порядке и регулярно оплачиваться.

Сумма ЕСВ, которую ФЛП платит за себя, привязывается к размеру минимальной заработной платы й меняется каждый раз с изменением ее уровня. С июля 2024 года ЕСВ вырос и составляет 5280 гривен за квартал.

Единый социальный взнос заменил собой четыре ранее существовавших обязательных государственных социальных сбора: пенсионный, "безработицу", соцстрах (больничные) и "несчастный случай".

Право платить ЕСВ добровольно все это время было и это влияло на зачисление страхового стажа.

Напомним о том, что налоги в Украине хотят повысить "задним числом". Налоговый Комитет Верховной Рады уже принял к повторному первому чтению версию правительственного законопроекта.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в законопроект по повышению налогов хотят добавить новые пункты. Он предполагает существенное повышение налогов для многих сфер бизнеса, военного сбора, а также налогообложения банков.