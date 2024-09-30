Чи зміниться тариф на газ у жовтні: ціна за кубометр

Вартість залежить від постачальників та тарифних планів

Ціна на газ для побутових споживачів не зміниться з 1 жовтня. Тобто, українці платитимуть за блакитне паливо, як і влітку.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики, пише OBOZ.UA. Нинішній тариф "Нафтогазу" має діяти щонайменше до кінця квітня 2025 року.

"Ми розуміємо важливість стабільності в ці непрості часи, тому сумлінно дотримуємося своїх зобов’язань перед нашими споживачами", — зазначають у газопостачальній компанії "Нафтогаз".

Зараз для клієнтів "Нафтогазу", а це близько 98% споживачів, ціна за кубометр газу становить 7,96 грн.

Інші газопостачальні компанії також не змінили тарифи на блакитне паливо. Серед 12 альтернативних постачальників ціни на газ коливаються в межах від 7,70 до 9,99 грн за кубометр, залежно від умов та тарифних планів.

Нагадуємо, що тариф на світло у жовтні не зміниться також. Українці продовжуватимуть сплачувати 4,32 грн за 1 кВт-годину. Цей тариф має діяти до 30 квітня 2025 року.

Домогосподарства, які використовують електроопалювальні установки, можуть сплачувати пільговий тариф протягом опалювального періоду — з 1 жовтня 2024 року по 1 квітня 2025 року.

Для таких споживачів передбачено знижений тариф на електроенергію:

до 2000 спожитих кВт*год на місяць – 2,64 грн/кВт*год;

понад 2000 кВт*год на місяць – 4,32 грн/кВт*год.

Якщо ж у споживача встановлено двозонний лічильник, він зможе дещо зекономити. У нічні години – з 23:00 до 07:00 – тариф становитиме 2,16 грн за кВт-годину.

Раніше "Телеграф" писав, що "Укренерго" пропонує збільшити тариф на електроенергію майже на половину. Остаточне рішення щодо цього питання буде прийнято НКРЕКП після процедури відкритого обговорення.