"Ціни точно зростуть": який комунальний тариф подорожчає незабаром

Працювати за старими тарифами не вигідно

Питання підвищення комунальних тарифів та їх зміна й досі хвилює українців, адже ціни на одну з послуг можуть зрости незабаром. Йдеться про вивіз сміття.

Як повідомила експертка з житлово-комунального господарства (ЖКГ) Кристина Ненно в етері День.LIVE, цього рішення добивалися довго.

"Ціни на вивезення сміття зростуть, бо дорожчає паливо. Компаніям не вигідно вивозити його за старими тарифами", — каже Ненно.

Воно наголошує, що на тлі здорожчання палива, будь-яка компанія, яка вивозить контейнери у подвір'ї, скаже, що їй економічно не вигідно ганяти машини та вивозити сміття.

І тут, на думку експертки, існує два варіанти розвитку подій. Перший — підняття цін на вивіз сміття, другий — зменшення періодичності роботи цих компаній.

"Тобто вам раніше вивозили сміття три рази на тиждень, а тепер будить, до прикладу, один. І люди будуть просто тонути у смітті", — додає Ненно.

Водночас нардеп Олексій Кучеренко заявив, що підстав для підняття тарифів на світло та газ наразі немає. Адже їх сучасна ціна повністю покриває ринкову собівартість. Але в цьому питанні є нюанс, пов'язаний з Кабміном.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в одному з великих міст Київщини зросте тариф на воду майже у двічі з 1 жовтня.