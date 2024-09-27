В Україні планують підвищити тарифи на світло, подробиці

Регулятор розгляне це питання 1 жовтня

Ціни на електроенергію в Україні можуть зрости вже цієї осені, але це не торкнеться тарифів для населення. Регулятор планує підвищити вартість електрики лише для бізнесу.

Проєкт постанови про перегляд граничних цін буде розглянутий Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 1 жовтня. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Такий крок пов'язаний з необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електроенергії з європейських країн. Це має компенсувати можливий дефіцит потужності в осінньо-зимовий період, особливо під час російських атак на енергосистему.

НКРЕКП планує переглянути граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому та балансуючому ринках. "Рішення покликане збалансувати енергосистему та забезпечити стабільне електропостачання всіх категорій споживачів. Воно жодним чином не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення", — зазначається у повідомлені.

Проєкт постанови оприлюднили на сайті НКРЕКП 25 вересня 2024 року. Після ухвалення документа почнеться його громадське обговорення. Регулятор обіцяє врахувати думки всіх учасників ринку електроенергії. На скільки саме зросте тариф на електроенергію для бізнесу наразі не повідомляється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що причиною великих рахунків за електроенергію може бути лічильник. Як це перевірити?