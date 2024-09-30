Изменится ли тариф на газ в октябре: цена за кубометр

Стоимость зависит от поставщиков и тарифных планов

Цена газа для бытовых потребителей не изменится с 1 октября. То есть украинцы будут платить за голубое топливо, как и летом.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, пишет OBOZ.UA. Нынешний тариф "Нафтогаза" должен действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.

"Мы понимаем важность стабильности в эти непростые времена, поэтому добросовестно придерживаемся своих обязательств перед нашими потребителями", — отмечают в газоснабжающей компании "Нафтогаз".

Сейчас для клиентов "Нафтогаза", а это около 98% потребителей, цена за кубометр газа составляет 7,96 грн.

Остальные газоснабжающие компании также не изменили тарифы на голубое топливо. Среди 12 альтернативных поставщиков цены на газ колеблются от 7,70 до 9,99 грн за кубометр, в зависимости от условий и тарифных планов.

Напомним, что тариф на свет в октябре не изменится также. Украинцы будут продолжать платить 4,32 грн за 1 кВт-час. Этот тариф должен действовать до 30 апреля 2025 года.

Домохозяйства, использующие электроотопительные установки, могут оплачивать льготный тариф в течение отопительного периода – с 1 октября 2024 года по 1 апреля 2025 года.

Для таких потребителей предусмотрен пониженный тариф на электроэнергию:

до 2000 потребленных кВт*ч в месяц – 2,64 грн/кВт*ч;

свыше 2000 кВт*ч в месяц – 4,32 грн/кВт*ч.

Если у потребителя установлен двухзонный счетчик, он сможет несколько сэкономить. В ночные часы – с 23:00 до 07:00 – тариф будет составлять 2,16 грн за кВт-час.

Ранее "Телеграф" писал, что "Укрэнерго" предлагает увеличить тариф на электроэнергию почти на половину. Окончательное решение по этому вопросу будет принято НКРЭКУ после процедуры открытого обсуждения.