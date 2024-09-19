Тариф на світло для українців: чи подорожчає електроенергія з 1 жовтня

Останнє подорожчання було зовсім недавно

У травні Кабінет міністрів затвердив нові тарифи на електроенергію для побутових споживачів. Однак, з 1 жовтні змін щодо вартості електроенергії не передбачено.

Українці платитимуть за електроенергію за старою ціною – 4,32 гривні за 1 кВт-годину. Цей тариф буде незмінним до 30 квітня 2025 року.

Варто зазначити, що диференціація тарифу за обсягом споживання не передбачена Всі побутові споживачі мають сплачувати фіксовану ціну.

Як повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук, дія поточного тарифу на світло для українців визначена до кінця квітня 2025-го і планів підвищувати його немає. Протягом опалювального періоду, з 1 жовтня 2024 року по 1 квітня 2025 року, передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки.

Для них встановлюються такі тарифи:

до 2000 спожитих кВт*год на місяць – 2,64 грн/кВт*год;

понад 2000 кВт*год на місяць – 4,32 грн/кВт*год.

Якщо ж у споживача встановлено двозонний лічильник, він зможе дещо зекономити. У нічні години – з 23:00 до 07:00 – тариф становитиме 2,16 грн за кВт-годину.

Нагадаємо, з 1 червня 2023 року тариф на світло для населення було встановлено на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. З 1 червня 2024 року підвищили тариф на електроенергію для населення, проте нова ціна складається виключно із собівартості витрат. Тобто чинний тариф, який зараз становить 4,32 грн/кВт-год, лише покриває собівартість виробництва, передачу електроенергії та її розподіл.