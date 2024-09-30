"Чому ми повинні платити за доставку газу?": на Закарпатті скандал через "другу платіжку", що говорить закон

Громадяни скаржаться на передачу газорозподільної системи

Українцям уже протягом кількох років приходять по дві платіжки за газ. Однією є оплата за розподіл газу. Проте, судячи з усього, питання "другої платіжки" досі стоїть гостро в українському суспільстві і може викликати скандали.

Один із таких виник на Закарпатті. Там місцеві жителі обурені "другою платіжкою".

"Чому ми маємо платити за доставку газу?", — називається матеріал на сайті "Добрі новини" про журналістське розслідування місцевої громадської організації "Народний контроль Закарпаття".

У ньому ставиться питання про "правомірність передачі газорозподільного майна від кооперативів на баланс ПАТ "Закарпатгаз". У громадській організації обурені передачею газорозподільної системи до ПАТ "Закарпатгаз" нібито без відома громадян.

"Розподільчу мережу будували люди через створення кооперативів, однак як видно з наданих документів, що жодного документа немає про передачу кооперативу до комунальної власності, тільки є передача на баланс ПАТ"Закарпатгаз" з комунальної власності місцевих рад. Людей ніхто не питав: Чи передавати це майно і на яких умовах. Тоді виникає питання, що на яких підставах передано це майно, яке побудовано людьми ПАТ"Закарпатгазу", ми всі (без винятку платимо за доставку).)", — йдеться у матеріалі.

Що відомо про "другу платіжку" і чи можна не платити

Як пишуть фахівці консультаційного центру "Газправда", скандали з "другими платіжками" не є рідкістю. У соцмережах навіть часто можна зустріти так звані поради, як не платити за розподіл. Мовляв, доставка газу – незаконна. Особливо, якщо трубопровід у будинку люди прокладали за власний кошт. Однак, це не так.

Насправді, зазначають журналісти, посилаючись на закон, якщо газові мережі зовнішнього газопостачання (вони ж розподільні газові мережі) збудовані силами і за рахунок громади, то право власності на ці мережі набуваєтся громадою відповідно до статті 331 Цивільного кодексу України. Відомості, що підтверджують право власності громади, мають зберігатись у місцевих архівах. Однак першим абзацом пункту 2 глави 1 розділу III Кодексу ГРМ передбачено, що власники складової газорозподільної системи, зобов’язані або:

Перший варіант — оформити передачу належних їм газорозподільних систем у власність зазначеному Оператору ГРМ (у тому числі шляхом купівлі-продажу), або

Другий варіант — укласти з оператором ГРМ один із трьох договорів, форма яких визначена у додатках 3-5 Кодексу ГРМ, а саме:

договір про експлуатацію газорозподільних систем, або

договір на господарське відання складовими газорозподільної системи, або

договір на користування складовими газорозподільної системи.

"Ні варіант 1, ні варіант 2 не передбачають звільнення мешканців громади, яка може залишатись фактичним власником складової газорозподільної системи, від плати за доставку газу. Окрім того, умовами зазначених договорів не передбачено стягнення орендної плати з операторів ГРМ на користь громади за експлуатацію таких мереж. Обидва варіанти спрямовані на вирішення питань, у тому числі фінансових, за технічного обслуговування таких газових мереж, подальшого приєднання до майна об'єктів системи газопостачання третіх осіб та ін", — йдеться у матеріалі.

Журналісти резюмують, що на сьогоднішній день в умовах чинного законодавства немає правових підстав не платити за доставку газу мешканцями громади, яка є власником газорозподільної мережі.

"У разі ініціювання громадою створення власної організації (оператор суміжних газорозподільних систем), яка обслуговуватиме ГРМ на їх території, таке підприємство має отримати ліцензію та інші дозвільні документи, забезпечити роботу аварійно-диспетчерської служби, експлуатаційних та інших підрозділів, закупити техніку та прилади", — Зазначається в матеріалі.

Хто може не платити за доставку газу

Ті споживачі, яким газопостачання припинено частково чи повністю, матимуть змогу не платити за транспортування газу. Проте йдеться лише про тих, хто минулого газового року споживав мінімум блакитного палива через його відключення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи зміниться тариф на газ у жовтні.