"Почему мы должны платить за доставку газа?": на Закарпатье скандал из-за "второй платежки", что говорит закон

Граждане жалуются на передачу газораспределительной системы

Украинцам уже на протяжении нескольких лет приходит две платежки за газ. Одной из них является оплата за распределение газа. Тем не менее, судя по всему, вопрос "второй платежки" до сих пор стоит остро в украинском обществе и может вызывать скандалы.

Один из таких возник на Закарпатье. Там местные жители возмущены "второй платежкой".

"Почему мы должны платить за доставку газа?", — называется материал на сайте "Добрі новини" о журналистском расследовании местной общественной организации "Народный контроль Закарпатья".

В нем задается вопрос о "правомерности передачи газораспределительного имущества от кооперативов на баланс ПАО "Закарпатгаз". В общественной организации возмущены передачей газораспределительной системы в ПАО "Закарпатгаз" якобы без ведома граждан.

"Распределительную сеть строили люди через создание кооперативов, однако как видно из предоставленных документов, что никакого документа нет о передаче кооператива в коммунальную собственность, только есть передача на баланс ПАО "Закарпатгаз" из коммунальной собственности местных советов. Людей никто не спрашивал: передавать ли это имущество и на каких условиях. Тогда возникает вопрос, что на каких основаниях передано это имущество, построенное людьми, ПАО "Закарпатгазу", мы все (без исключения платим за доставку)", — говорится в материале.

Что известно о "второй платежке" и можно ли не платить

Как пишут специалисты консультационного центра "Газправда", скандалы со "вторыми платежками" не являются редкостью. В соцсетях даже часто можно встретить так называемые советы, как не платить за распределение. Мол, доставка газа – незаконна. Особенно, если трубопровод в дом люди прокладывали за собственные деньги. Однако, это не так.

На самом деле, отмечают журналисты, ссылаясь на закон, если газовые сети внешнего газоснабжения (они же распределительные газовые сети) построены силами и за счет общины, то право собственности на эти сети приобретается общиной в соответствии со статьей 331 Гражданского кодекса Украины. Сведения, подтверждающие право собственности общины, должны храниться в местных архивах. Однако первым абзацем пункта 2 главы 1 раздела III Кодекса ГРМ предусмотрено, что владельцы составляющей газораспределительной системы обязаны или:

Первый вариант — оформить передачу принадлежащих им газораспределительных систем в собственность указанному Оператору ГРМ (в том числе путем купли-продажи) или

Второй вариант — Заключить с оператором ГРМ один из трех договоров, форма которых определена в приложениях 3-5 Кодекса ГРМ, а именно:

договор об эксплуатации газораспределительных систем, или

договор на хозяйственное ведение составляющими газораспределительной системы, или

договор на пользование составляющими газораспределительной системы.

"Ни вариант 1, ни вариант 2 не предусматривают освобождения жителей общины, которая может оставаться фактическим владельцем составляющей газораспределительной системы, от платы за доставку газа. Кроме того, условиями указанных договоров не предусмотрено взыскание арендной платы с операторов ГРМ в пользу общества за эксплуатацию таких сетей. Оба варианта направлены на решение вопросов, в том числе финансовых, при техническом обслуживании таких газовых сетей, дальнейшем присоединении к имуществу объектов системы газоснабжения третьих лиц и т.д", — говорится в материале.

Журналисты резюмируют, что на сегодняшний день в условиях действующего законодательства нет правовых оснований не платить за доставку газа жителями общины, которая является владельцем газораспределительной сети.

"В случае инициирования сообществом создания собственной организации (оператор смежных газораспределительных систем), которая будет обслуживать ГРМ на их территории, такое предприятие должно получить лицензию и другие разрешительные документы, обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы, эксплуатационных и других подразделений, закупить технику и приборы", — отмечается в материале.

Кто может не платить за доставку газа

Те потребители, которым газоснабжение прекращено частично или полностью, смогут не платить за транспортировку газа. Однако речь идет только о тех, кто в прошлом газовом году потреблял минимум голубого топлива из-за его отключения.

Напомним, ранее мы писали о том, изменится ли тариф на газ в октябре.