Цього слова немає в їхній мові: який предмет українців введе росіян у ступор

Пристрій, пов’язаний з хлібом і побутом

Хочете перевірити, наскільки українська відрізняється від російської? Спитайте росіянина, що таке жорна. Найімовірніше — не відповість.

"Телеграф" розповідає, що це за предмет, для чого його використовували і чому росіяни не розуміють його взагалі.

"Словник української мови" пояснює: жорна — це ручний пристрій, що складається з двох круглих каменів і використовується для розтирання та помелу зерна. Це не просто камінь і не млин у звичному розумінні, а окремий домашній пристрій для помелу.

Слово "жорна" походить від праслов'янського кореня, що означає "важкий" або "тяжкий". І справді, кожен такий камінь важив чимало, крутити його було важкою працею.

У росіян цього слова просто немає. Російською мовою їм доводиться казати "ручная мельница" або "жернова" — але це вже не те саме звучання і не та сама культурна традиція.

Народна мудрість зафіксувала різницю між роботою з жорнами і на млині: "Коло жорен піт втирають, коло млина пісні співають". Мелення зерна вручну було справді виснажливою роботою.

Жорна складалися з двох каменів — спідняка і верхняка. Між ними залишався невеликий простір, куди сипали зерно через отвір у центрі верхнього каменя. Це все було влаштовано в дерев'яному ящику на ніжках.

Так виглядали жорна

По селах ходили спеціальні майстри — жорнярі. Вони виготовляли жорнові камені, ремонтували дерев'яні частини і гострили поверхню каменів, бо вона поступово стиралася.

Зараз жорна можна побачити хіба що в музеях. Вони стали частиною історії, але слово залишилося живим у мові.

