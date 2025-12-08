Чому День святого Миколая українці відзначають не 19 грудня: дати за новим та старим стилем

Дати всіх церковних свят змінилися у 2023 році

У 2025 році православні та греко-католики вже втретє відзначають усі церковні свята у нові дати. Не виняток і День святого Миколая, який був 6 грудня, а не 19 грудня, як було до 2023 року.

Телеграф розповідає, чому дата Дня святого Миколая змінилася.

День святого Миколая по-новому

У вересні 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на Новоюліанський календар. Різниця між календарями старого і нового стилю складає 13 днів. У зв’язку із цим змінилася дата великого церковного свята Дня святого Миколая.

Раніше це свято відзначали 19 грудня за Юліанським календарем (так званим "старим стилем"). Тепер відзначають 6 грудня за новоюліанським календарем, який збігається з Григоріанським для більшості нерухомих свят.

Перехід ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар був частиною церковної реформи, яка спрямована на усунення астрономічної неточності Юліанського календаря та уніфікацію дат із більшістю світових християнських громад.

Таким чином:

6 грудня — це нова дата за Новоюліанським календарем (і відповідає даті в Григоріанському календарі).

19 грудня — це стара дата за Юліанським календарем.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли День святого Миколая, Різдво та інші свята. Церковний календар на грудень 2025 року.