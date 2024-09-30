Вручили повістку через родичів: чи законно це, розповіла адвокатка

Отримання повістки має проходити визначеним законом чином

В Україні продовжується обов'язкова мобілізація військовозобов'язаних, під час якої територіальні центри комплектування (ТЦК) видають повістки. Проте більшість й досі хвилює питання: чи можуть цей документ вручати через родичів.

Як зазначила адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко "РБК-Україна", повістки, окрім ТЦК, можуть вручати працівники органів місцевої влади і це цілком законно.

Адже ці люди та представники місцевого самоврядування, голови ОСББ та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) уповноважені законодавством на передачу військовозобов'язаним повісток.

"Однак ця процедура повинна мати також формальний характер. Зокрема, керівник військової адміністрації, а також начальник ТЦК повинен видати відповідний наказ, де має бути вказано, що така людина уповноважена передавати військовозобов'язаним повістки за дорученням", – зазначила експертка.

Водночас вона наголосила, що під час вручення повістки особа самостійно має у ній розписатись та заповнити певні бланки. Вручення повісток через сторонніх осіб навіть родичів незаконне.

"Такий документ не тягне за собою жодних юридичних наслідків, поки сам чоловік не розпишеться у отриманні повістки. Я не впевнена, що у вже виписаній повністю заповнені особисті персональні дані чоловіка. Так, там можуть бути вже зазначені прізвище, ім'я та по батькові і дата народження, бо ці дані нескладно виявити за місцем прописки у квартирі чи в будинку. Бо по багатьох будинках позалишалися прибудинкові книги, які використовували раніше. Але говорити, що там стоїть конкретна дата і, відповідно, вже почався відлік для штрафних санкцій, – однозначно ні", – розповіла адвокатка.

За її словами, повідомлення про отримання повістки має проходити визначеним законом чином – або шляхом особистого вручення з підписом військовозобов'язаного, або надіслано йому поштою.

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