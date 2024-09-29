Мобілізація восени: хто отримає повістки з 1 жовтня

Існує низка фахівців, на яких спостерігається підвищений попит в армії

В Україні триває загальна мобілізація. З 1 жовтня правила призову залишаться незмінними.

Повістки й надалі отримуватимуть чоловіки призовного віку, які відповідають усім критеріям. Військове командування наголошує на першочерговій потребі в чоловіках із бойовим досвідом.

Як повідомив представника Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, зараз ЗСУ найбільше потребують:

операторів БПЛА;

айтішників;

водіїв;

стрільців;

розвідників.

Загалом мобілізація стосується як чоловіків з досвідом військової служби, так і тих, хто раніше не служив. Призову підлягають:

чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні та обмежено придатні (протягом 9 місяців повинні повторно пройти військово-лікарську комісію — до 4 лютого 2025 року та отримати статус "придатні" чи "непридатні") за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними (протягом 9 місяців повинні повторно пройти військово-лікарську комісію — до 4 лютого 2025 року та отримати статус "придатні" чи "непридатні") через стан здоров'я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.

Верхня межа призовного віку для мобілізації залишається незмінною – 60 років. Для осіб вищого офіцерського складу — 65 років.

Мобілізація жінок залишається добровільною. Вступити до лав ЗСУ можуть жінки від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров’я та сімейними обставинами. Підкреслимо, що виключно на добровільній основі, тобто за контрактом.

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує чоловікам до 25 років, які не стали на військовий облік. Відсутність військово-облікових документів може ускладнити виїзд за кордон.