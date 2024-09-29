Служитимуть не всі: хто з українців може отримати відстрочку у жовтні

Відстрочити призов на службу можна на певний термін

В Україні триває загальна мобілізація. Однак деякі категорії військовозобов'язаних мають право на відстрочку від призову.

"Телеграф" з'ясував, хто саме може розраховувати на відстрочку. Чоловіки віком до 25 та понад 60 років, як правило, не підлягають призову.

Також не підлягають мобілізації особи з інвалідністю І-III ступенів та ті, хто визнаний непридатним до військової служби за станом здоров’я. Крім того, мобілізація жінок в Україні залишається добровільною.

За сімейними обставинами не призивають до армії:

чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше неповнолітніх дітей;

батьків-одинаків, який самостійно виховує дитину або дітей віком до 18 років;

чоловіків-опікунів, піклувальників, прийомних батьки, батьків-вихователів, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років або які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня вираження);

осіб, які утримують повнолітню дитину (18-23 років) з інвалідністю I або II групи;

чоловіків-усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

чоловіків, які доглядають за хворою дружиною, дитиною, а також батьками своїми чи дружини, які потребують постійного догляду;

чоловіків, які мають дружину з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини з інвалідністю I чи II групи;

опікунів людини з інвалідністю, яка недієздатна; тих, хто доглядає за особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду — якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд;

одного з подружжя, жінку або чоловіка, якщо обоє проходять військову службу та мають неповнолітню дитину або дітей, а також вагітних військовослужбовиць.

Крім цього, чоловіків, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти, теж можуть не мобілізувати. До близьких родичів належать дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Також право на відстрочку мають:

працівники критично важливих підприємств, народні депутати та інші категорії державних службовців можуть отримати відстрочку;

студенти, аспіранти та докторанти (лише ті, хто навчається на денній або дуальній формі).

Раніше "Телеграф" писав, що відразу 8 категорій чоловіків втратили право на відстрочку. Кому можуть дати повістку.