Особистий духовний радник Трампа приїхав до України: із порожніми руками його не відпустили (фото)

Асман висловив упевненість, що сказані на форумі слова знайдуть відгук у серці пастора Бернса

З ініціативи головного рабина України Моше Асмана у Києві пройшов міжконфесійний релігійний форум. На нього прибув особистий духовний радник Президента Дональда Трамп Марк Бернс.

Про це розповів Моше Асман на своїй сторінці у Facebook. За його словами, форум об’єднав представників релігійних конфесій та громад, які працюють в Україні. Марк Бернс, як зазначає Асман, був спеціальним гостем заходу.

"Він уважно вислухав кожного, хто виступав — Кожне слово було важливим, бо це — голос віруючих людей, які щодня служать своїм громадам під ракетами й сиренами, підтримують душі, які втратили дім, рідних та віру у завтрашній день

Я також мав можливість особисто звернутися до пастора Бернса, і поділитися тим, як ми, єврейська громада України, проходимо це випробування, залишаючись з народом України — в окопах, в лікарнях, та молитві", — розповів головний рабин України.

Марк Бернс

Асман висловив упевненість, що сказані на форумі слова знайдуть відгук у серці пастора Бернса.

"А згодом — прозвучать і там, де сьогодні формуються важливі рішення для світу!", — переконаний він.

На опублікованих фотографіях видно, що Бернса з порожніми руками з форуму не відпустили. Так, наприклад, духовному раднику Трампа урочисто подарували українську вишиванку.

Марк Бернс

Американський євангельський служитель, телеєвангеліст та політик, пастор центру хвали та поклоніння Harvest у Південній Кароліні. Він був одним із перших прихильників Дональда Трампа під час президентських виборів у США у 2016 році, а до 2023 став членом ради організації Pastors for Trump.

Бернс безуспішно балотувався до Палати представників США у 4-му виборчому окрузі Південної Кароліни у 2018 та 2022 роках. Є співзасновником NOW Television Network. Як вказується на особистому сайті Бернса, журнал Time називав його "найкращим пастором Дональда Трампа" та одним із "16 людей, які сформували президентські вибори 2016 року". Там же можна знайти і безліч фото пастора із чинним президентом.

Бернс, як і Дональд Трамп, є прихильником політики "Amerika first" (Америка понад усе). Така політична позиція зазвичай підкреслює американську винятковість та невтручання.

Сам Бернс прокоментував свою поїздку в Україну так:

"Війна в Україні більша, ніж демократи чи республіканці, ліві чи праві. Неважливо, чи подобається вам президент Трамп чи президент Зеленський, тут гинуть реальні люди".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, куди Трамп здійснить перший закордонний візит.