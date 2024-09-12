Відключення можуть розпочатися у грудні: якою буде ситуація зі світлом цієї зими

Є єдиний сценарій, за якого зима пройде без відключень, але він суто теоретичний

Цієї зими відключення електроенергії в будинках українців практично неминучі. Навіть якщо російські окупанти не влаштовуватимуть нові масштабні атаки, холодна погода не дозволить обійтися без введення обмежень.

Такий прогноз зробив колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише Європейська правда. За його словами, якщо не буде нових масштабних обстрілів, то ситуація з енергопостачанням у країні може бути спокійною у вересні та жовтні. Однак узимку все зміниться.

"Я більше ставив би на грудень. У листопаді почнеться опалювальний сезон по всій країні, але в листопаді може не бути холодної погоди. Адже саме холодна погода буде тригером для того, щоб вводити обмеження електроспоживання", — сказав він.

Кудрицький наголосив, що єдиний сценарій, за якого відключень могло б не бути — температура взимку +5 чи +15 градусів і немає нових обстрілів. Тобто, в принципі, він існує, але він суто теоретичний.

"Я вважаю, що в холодну погоду відключення будуть, навіть якщо всі плани відновлення генерації будуть реалізовані", — додав ексглава "Укренерго".

Нещодавно Центр протидії дезінформації зробив прогноз, що взимку цього року світло буде в кращому разі 12 годин на добу. За найгіршого сценарію — всього 4 години на добу. Кудрицький ніяк не відреагував на цю інформацію і лише сказав, що хотів би більше вірити у позитивніший прогноз.

"Мені більше подобається прогноз міністра Галущенка, який сказав, що за відсутності масштабних обстрілів жодних відключень взагалі не буде. Я дуже хочу побачити зиму без відключень", — наголосив Кудрицький.

При цьому він прогнозує, що в деякі періоди взимку таки вдасться уникати відключень.

"Мій прогноз середній. У теплі періоди зими, коли температура вище 0, ми можемо обійтися без відключень. Знову ж таки, якщо не відбудеться будь-яких зауважень на об’єктах генерації, там на 1000 або 2000 мегаватів. А якщо буде якийсь холодний період, Ну, наприклад, мінус 10 середньодобова температура, то я не бачу, чим можна покрити дефіцит", — резюмував Кудрицький.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів про три варіанти того, як цієї зими відключатимуть світло у будинках українців.