Дві категорії військовозобов’язаних автоматично вважаються порушниками: у ТЦК розповіли, хто перебуває у розшуку

Таких людей досить багато

В Україні триває обов’язкова загальна мобілізація і військовозобов’язані, які не оновили свої облікові дані автоматично стають порушниками чинного законодавства. Такі люди перебувають у розшуку та регулярно затримуються поліцією.

До категорії порушників входять і ті, хто не має військово-облікових документів встановленого зразка. Про це заявив в.о. заступника голови Івано-Франківського обласного ТЦК Андрій Мороз в інтерв’ю "Західному кур’єру".

"Ті, хто має військово-облікові документи невстановленого зразка, також порушники. Є також категорія громадян, які мають право на відстрочку від служби, але з якихось причин не оновили дані. Таких людей багато", — заявив Мороз.

За словами воєнкома, усі порушники чинного законодавства перебувають у розшуку і щодня виявляються. Їх передають до рук поліції та притягують до адмінвідповідальності.

Після оновлення та актуалізації даних стає зрозуміло — чи підлягає порушник призову та мобілізації. Якщо результат позитивний, то військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію.

Якщо стан здоров'я людини дозволяє їй проходити військову службу і вона не має права на відстрочку, то вона вирушає до навчального центру і надалі починає нести службу в певному підрозділі.

"Ми передаємо їх представникам поліції, їх притягують до адмінвідповідальності. Далі ми здійснюємо всі заходи щодо того, аби актуалізувати всі дані особи, і якщо вона підлягає призову та мобілізації, то автоматично проходить військово-лікарську комісію. Якщо стан здоров’я людини дозволяє їй проходити військову службу і вона немає права на відстрочку, то для неї відразу визначається навчальний центр і в подальшому підрозділ, де вона буде нести службу", — наголосив Мороз.

При цьому солдат Полтавського міського військкомату Олександр Мацько раніше розповідав про те, що військкоми можуть провести силове затримання військовозобов’язаного лише за двох умов.

По-перше, людина має перебувати у розшуку, а по-друге, поряд із військкомами мають перебувати правоохоронці.

"Людина тебе може послати, розвернутися і піти. Ми нічого не можемо при цьому зробити… Силове затримання може бути тільки в тому випадку, якщо людина знаходиться в розшуку. Тоді так. Якщо є поруч співробітник поліції, то ми спільно затримуємо людину і доставляємо її до ТЦК", — підкреслив Мацько.

Нагадаємо, стало відомо, хто з українців може отримати відстрочку в жовтні. Так, чоловіки до 25 і більше 60 років, зазвичай, не підлягають призову.

Також не підлягають мобілізації особи з інвалідністю І-ІІІ ступенів та визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я. Окрім того, мобілізація жінок в Україні залишається добровільною.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що одразу 8 категорій чоловіків втратили право на відстрочку. Наприкінці серпня Верховна Рада підтримала загалом новий законопроект. Він передбачає спрощену процедуру отримання відстрочки та перелік категорій громадян, які втратили право на неї.