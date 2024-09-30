Облога Вугледара: чи зроблять "одноразові мотоциклісти" подарунок до дня народження Путіна

Росіяни хочуть оточити Сили оборони у Вугледарі

Ситуація у Вугледарі загострюється з кожним днем. Російські війська вже зайшли на околиці міста і створюють реальну загрозу його захоплення. Українські захисники опинилися у складному становищі, що нагадує "напівоточення".

Існує серйозний ризик того, що наші війська будуть змушені відступити від міста. "Телеграф" звернувся до військових експертів, щоб дізнатися про поточну ситуацію та перспективи утримання Вугледара.

— Що зараз відбувається у Вугледарі?

Іван Ступак, військовий експерт: "Військові б'ють на сполох. Ситуація дуже нагадує "каструльку", в якій наші військові з трьох сторін затиснуті, і росіяни намагаються накрити кришечкою цю каструльку, сформувати котел. Зі сходу, півдня, заходу ми вже закриті, асфальтована дорога перебита росіянами, є лише ґрунтова".

Дмитро Снєгирьов, військовий експерт та політичний оглядач, підтверджує думку Ступака. "Ситуація залишається критичною як на флангах, так і в самому місті. Після захоплення Пречистівки окупантами ситуація на флангах Вугледара погіршилася. Окупанти просуваються з району Пречистівки, бої тривають у південно-східній частині міста, вздовж вулиці Трофімова. Їхня мета — вийти до Богданівки та Курахового. Фактично створюється загроза оточення українських сил у Вугледарі. Оглядач також зазначає, що для ЗСУ залишилась одна ґрунтова дорога.

Ситуація у Вугледарі 30 вересня

— Скільки ще ми можемо тримати місто?

"Скільки ще будемо тримати місто — ніхто не знає. Можливо, до 10 жовтня доведеться його залишити", — каже Іван Ступак.

Відповідаючи на запитання, Дмитро Снєгирьов зазначив, що "наразі ситуація надскладна. Окупанти атакують як по флангах, так і по фронту, не дозволяючи ЗСУ оперативно перекидати резерви".

— Чи намагатиметься ворог захопити місто до дня народження Путіна (7 жовтня)?

Дмитро Снєгирьов вважає, що російські військові намагатимуться представити це як своєрідний подарунок Путіну: "Я не виключаю таких можливостей, адже в них ще з радянських часів є традиція намагатися прозвітувати про перемогу на свята, попри чисельні втрати серед особового складу. Проте, якщо подивитися на попередні дедлайни, які поширювалися в ЗМІ, як-от захоплення Києва за три дні чи Бахмута за певний час, жоден із них не справдився. Тому є сумніви, що вони встигнуть до 7 жовтня".

Іван Ступак додає: "Главком видав особисте розпорядження тримати Вугледар. Саме тому наші сили продовжують утримувати місто, перебуваючи фактично в напівоточенні. Росіяни вже проникли в Вугледар, там діють їхні штурмові загони. Наші бійці називають цих нападників "одноразовими мотоциклістами" через їхню тактику. Ворог використовує загальне виснаження наших військових, експериментуючи з різними тактиками та кількістю особового складу. У них є ресурси для таких експериментів".

— Чи зміниться ситуація на краще після заміни командира 72-ї бригади, яка обороняє Вугледар, з Івана Вінника на Олександра Охріменка?

Дмитро Снєгирьов відповів на це запитання так: "Вінніка вже зняли, він вже подякував своїм побратимам за відповідний спільний бойовий шлях. Але вся ця ситуація з незрозумілими ротаціями, які повторили негативний досвід авдіївських подій, відбувається і, на жаль, на Вугледарському напрямку. Плюс незрозумілий характер зміни керівництва бригади на момент найбільших випробувань – не впливає на моральний бойовий дух українських захисників". Експерт вважає, що важко сказати, чим саме можуть бути продиктовані такі кадрові перестановки.

Раніше "Телеграф" також розповідав, хто стане новим комбригом 72 ОМБр, що захищає Вугледар. Безугла вже встигла розкритикувати призначення.