Росіянам вдалося просунутися під Покровськом? Що відомо про ситуацію на фронті (мапа)

Російським військам залишилося приблизно 9 км до самого Покровська

Збройним силам Росії вдалося розширити плацдарм під містом Покровськ Донецької області, просунувшись на північ. Їм вдалося захопити села Крутий Яр та Красний Яр.

Про це повідомляє Bild. Журналіст та експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке зазначає, що російські війська захопили територію за 9 кілометрів на схід від Покровська. У мережі з’явились карти недавніх боїв.

OSINT-проект DeepState вказує на своїй карті населені пункти Крутий Яр та Красний Яр на захід від Покровська як окуповані російською армією. До війни у Крутому Яру проживало 100 осіб, у Красному Яру – 200 осіб.

Російські пабліки з посиланням на міноборони РФ повідомляють про повне захоплення села Неліпівка на Торецькому напрямку. На російських картах село відображається відповідно.

Водночас, Україна не підтверджує захоплення росіянами цього села. На картах того ж проекту DeepState село позначене як частково окуповане російськими військами.

Також частина міста Нью-Йорка на тому ж самому Торецькому напрямку позначена як звільнена територія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у разі захоплення росіянами Покровська Донецької області в Україні може виникнути дефіцит вугілля, який буде необхідний для роботи відповідних підприємств. Адже в Покровську розташована єдина шахта, де добувають коксівне вугілля.