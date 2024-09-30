Будут экспортировать и морем, и железными дорогами

Россия планирует продавать уголь, добытый на шахтах временно оккупированных городов Донбасса, нескольким своим партнерам уже в этом году. Экспорт может происходить по морю, в частности, и из порта Мариуполя.

Как сообщает The Moscow Times, российская компания "Торговый дом "Донский уголь"" собирается уже в октябре начать экспорт угля.

Сейчас известно, что переговоры ведутся с потенциальными покупателями из Китая, Индии, Ирана, Узбекистана и Малайзии.

Источник знакомый с планами "Донского угля" подчеркивает, что экспорт может идти через порты захваченного Россией Мариуполя, Таганрога и Ростова-на-Дону, а также по железной дороге через Азербайджан и Иран.

В то же время, Россия не планирует экспортировать уголь через Восточный полигон и дальневосточные порты, чтобы не создавать конкуренцию с угольниками Сибири. Но вероятность отладки поставок в Ростовскую область и другие регионы юга России рассматривается.

Заметим, что Украина может вдвое сократить производство стали, если Россия захватит Покровск Донецкой области. Поэтому может возникнуть дефицит угля, который будет необходим для работы соответствующих предприятий.

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