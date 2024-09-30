Чи вдасться Трампу закінчити війну: колишній радник назвав проблему політика

За словами генерала, США мають продовжувати підтримувати Україну

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп не знає, як закінчити війну Росії проти України. При цьому він може навіть не розуміти, про що говорить.

Таку думку висловив радник Трампа з питань нацбезпеки у 2017-18 роках генерал-лейтенант Герберт Макмастер в ефірі американського телебачення. Його слова наводить The Guardian.

"Я думаю, що це справжній міф. Це справжнє нерозуміння війни, припускати, що можна отримати сприятливий політичний результат без позитивного військового результату. На війні такого ніколи не траплялося", — сказав він.

За словами Макмастера, єдиним способом змусити Росію закінчити війну це переконати Володимира Путіна в тому, що він її програє незалежно від того, що скаже Трамп. Для цього США мають продовжувати надавати рішучу підтримку Україні.

Видання нагадує, що у серпні Макмастер опублікував мемуари про те, як йому доводилося працювати на Трампа. Тодішнього президента він розкритикував за те, що тому "бракувало елементарних знань про те, як працює уряд". Крім того, Трампу дісталося за те, що він "ледве усвідомлював", що Україна це незалежна країна, а не частина Росії.

При цьому зазначається, що Макмастер був одним із головних діячів оточення Трампа у перші два роки президентства.

Як повідомлялося раніше, Трамп після зустрічі із Зеленським різко змінив своє ставлення до України. Однак ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що люди з оточення Трампа підказали йому, що антиукраїнська позиція лише зменшить його шанси на перемогу у виборах.