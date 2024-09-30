"Зеленський мені подобається": Трамп зробив несподіваний комплімент президенту України

Передбачити дії американського політика іноді дуже складно

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку у Trump Tower. Після цього Трамп сказав журналістам, що йому "подобається Зеленський" і у нього з ним "були добрі стосунки".

Про це американський політик заявив в інтерв’ю The Washington Post. Варто зазначити, що розмова між Трампом та Зеленським тривала близько години і виявилася досить конструктивною.

За словами американського політика, Володимир Зеленський йому "подобається". Він згадав історію про першу спробу свого імпічменту та про те, як президент України повівся в тій ситуації.

"У мене були добрі стосунки із Зеленським. Він мені подобається. Тому що під час містифікації імпічменту… він міг би сказати, що не знав, що [розмова] записувалася на плівку. … Але замість того, щоб випнути себе і сказати: "Так, я відчував загрозу", він сказав: "Він не зробив абсолютно нічого поганого", — заявив Трамп.

Окрім цього, кандидат у президенти США від Республіканської партії розповів про те, що під час зустрічі з Зеленським у Trump Tower вони "знайшли спільну мову" та обговорили можливі варіанти завершення війни в Україні.

Після їхньої розмови Трамп сказав, що "він багато чому навчився" і що вони обоє хочуть завершення війни.

"Ми обоє хочемо, щоб ця [війна] закінчилася, і ми обидва хочемо, щоб було укладено справедливу угоду, і вона буде справедливою", — резюмував Трамп.

Нагадаємо, Трамп звинувачував Зеленського у "брудних маленьких випадах" у його бік. При цьому він не уточнив, що мав на увазі.

Раніше український політолог Олексій Якубін розповів "Телеграфу", чому ситуація між Трампом та Україною стає більш напруженою. Двопартійна підтримка певною мірою натрапила на айсберг виборчих перегонів, які в Штатах дуже і дуже, як ми бачимо, запеклі. І ось те, що ми зараз бачимо, по суті це показник того, що все ж таки українській дипломатії не вдалося втримати модель такого рівного відношення.