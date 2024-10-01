Чи можна подати заяву про відстрочку від призову дистанційно: юрист назвав нюанси

Фахівець права розповів про надійний спосіб подачі

В умовах загальної мобілізації в Україні деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Щоб підтвердити його потрібно написати відповідну заяву до ТЦК та СП.

Заяву можна подати як особисто, так і надіслати поштою. Проте юрист Максим Тимурович зазначає, що подання документів поштою не завжди є ефективним.

За його словами, часто документи, надіслані таким способом, можуть розглядатися довше, і немає гарантії, що вони будуть оперативно взяті до уваги.

Юрист підкреслив, що найбільш ефективним способом залишається особиста подача заяви до ТЦК. Водночас подання заяви про відстрочку навіть через пошту може мати свої переваги. За словами фахівця, це "щонайменше надає гарантію, що ви надавали документи до ТЦК", що є важливим у разі подальших питань.

Зазначимо, відстрочку можуть отримати військовозобов'язані, що належать до наступних категорій:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;

особи з інвалідністю або тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров'я на термін 6 — 12 місяців;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за 3 місяці;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір'ю.

Також право на відстрочку мають студенти, науковці та викладачі, що працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки; особи, чиї близькі загинули під час проведення АТО або внаслідок війни з Росією.

Нагадуємо, щоб отримати відстрочку, необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і подати необхідні документи:

заява за новою формою;

за новою формою; документи, що підтверджують право на відстрочку (наприклад, свідоцтва про народження дітей, медичні довідки, документи про інвалідність, копії трудових договорів тощо).

Документи розглядає спеціальна комісія при ТЦК та СП. Строк розгляду заяви становить до 7 днів, проте він може бути продовжений у разі необхідності отримання додаткової інформації.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати до 25 років та що робити, якщо вже отримали повістку. Нардеп закликав прийняти новий законопроєкт, аби законодавчо зупинити це свавілля.