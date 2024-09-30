Усіх, хто не оновив дані у ТЦК — у розшук: у Раді пояснили, чи це так

Спочатку співробітники ТЦК складають протокол про адміністративне правопорушення та накладення штрафу

У Верховній Раді спростували заяви про те, що всі військовозобов’язані, що не оновили свої облікові дані, автоматично стають порушниками чинного законодавства. Такі люди нібито перебувають у розшуку та регулярно затримуються поліцією.

Член оборонного Комітету ВР Федір Веніславський пояснив, як відбувається процедура оголошення у розшук. Про це пише Telegram-канал "Труха.Україна".

Так, спочатку співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки складають протокол про адміністративне правопорушення та накладення штрафу на людину, яка порушила закон. Протокол надсилається до суду.

"Якщо люди не виконували норм закону, то представники ТЦК уповноважені складати постанови про адміністративні правопорушення, виносити постанову про адміністративне порушення та накладення штрафу у розмірі 17 з копійками тисяч гривень", — пояснив Веніславський.

Потім суд ухвалює рішення. Якщо військовозобов’язаний не виконає його, тоді ТЦК звернеться до поліції, щоб його оголосили у розшук.

"Якщо рішення суду не виконується, то ТЦК звертається до Національної поліції, щоб ці громадяни, які не виплатили штраф і не виконали своїх обов’язків щодо військової служби та військового обліку, були оголошені в розшук. І поліція оголошує їх у розшук", — пояснив співрозмовник.

Веніславський додав, що про масове оголошення людей, які не оновили дані, у розшук – не йдеться.

Зазначимо, що раніше в.о. заступник голови Івано-Франківського обласного ТЦК Андрій Мороз в інтерв’ю "Західному кур’єру" повідомив, що військовозобов’язані, що не оновили свої облікові дані, автоматично стають порушниками чинного законодавства. Вони перебувають у розшуку та регулярно затримуються поліцією. До категорії порушників входять і ті, хто не має військово-облікових документів встановленого зразка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні одразу вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку.