Співробітники ТЦК зніматимуть на відео свої дії: хто зможе отримати копію запису

Термін зберігання записів становитиме 30 днів

В умовах обов’язкової мобілізації військовозобов’язаних працівники ТЦК почнуть фіксувати на портативні відеореєстратори свої дії. Копії відео зможуть отримати певні категорії громадян та представники держструктур.

Для цього необхідно буде направити до ТЦК "мотивований запит". Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Міноборони затвердило інструкцію із застосування співробітниками ТЦК приладів фото- та відеофіксації. За допомогою бодікамер військкоми збираються "попереджати, виявляти або фіксувати порушення призовниками, військовозобов’язаними та резервістами правил військового обліку".

Копії відеозаписів зможуть отримати представники органів державної влади, органів досудового розслідування, прокуратури, слідчого судді та суду, поліції та інших осіб у порядку, передбаченому законом.

Також фото- та відеозаписи можуть бути передані журналістам та поширені в мережі Інтернет. Це буде здійснюватися з дозволу керівника ТЦК і СП з дотриманням Закону України "Про захист персональних даних".

Таке передання матеріалів передбачено виключно для забезпечення безпеки та захисту інтересів громадян, суспільства і держави, а також для захисту гідності та честі особового складу ТЦК і СП.

Для отримання записаних файлів необхідно буде надіслати керівнику ТЦК "мотивований запит".

Самі відеореєстратори кріпитимуть на уніформі уповноважених представників ТЦК. Військкомам забороняється розголошувати персональні дані осіб, отриманих під час фото- та відеофіксації, крім випадків, передбачених законом.

Також співробітникам ТЦК буде заборонено видаляти відеозаписи, примусово вимикати запис, а також заважати фото- та відеофіксації.

Записи з бодікамер зберігатиметься 30 днів з дати завантаження. За фактами втрати або пошкодження відеореєстратора або картки пам’яті проводитиметься службове розслідування.

У вересні Міністерство юстиції зареєструвало відповідний наказ Міноборони про затвердження цієї інструкції, проте вона ще не набула чинності.

Нагадаємо, стало відомо, хто з українців може отримати відстрочку в жовтні. Так, чоловіки до 25 і більше 60 років, зазвичай, не підлягають призову.

Також не підлягають мобілізації особи з інвалідністю І-ІІІ ступенів та визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я. Окрім того, мобілізація жінок в Україні залишається добровільною.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що одразу 8 категорій чоловіків втратили право на відстрочку. Наприкінці серпня Верховна Рада підтримала загалом новий законопроект. Він передбачає спрощену процедуру отримання відстрочки та перелік категорій громадян, які втратили право на неї.