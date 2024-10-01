Можно ли подать заявление об отсрочке от призыва дистанционно: юрист назвал нюансы

Специалист права рассказал о надежном способе подачи

В условиях общей мобилизации в Украине некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. Чтобы подтвердить его, нужно написать соответствующее заявление в ТЦК и СП.

Заявление можно подать как лично, так и отправить по почте. Однако юрист Максим Тимурович отмечает, что представление документов по почте не всегда эффективно.

По его словам, часто документы, отправленные таким способом, могут рассматриваться дольше, и нет гарантии, что они будут оперативно приняты во внимание.

Юрист подчеркнул, что наиболее эффективным способом остается личная подача заявления в ТЦК. В то же время, подача заявления об отсрочке даже через почту может иметь свои преимущества. По словам специалиста, это "по меньшей мере, предоставляет гарантию, что вы предоставляли документы в ТЦК", что важно в случае дальнейших вопросов.

Отметим, что отсрочку могут получить военнообязанные, относящиеся к следующим категориям:

забронированные на период мобилизации и военное время;

лица с инвалидностью или временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья сроком 6 — 12 месяцев;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за 3 месяца;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком и/или своим отцом, или матерью.

Также право на отсрочку имеют студенты, ученые и преподаватели, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки; лица, чьи близкие погибли при проведении АТО или в результате войны с Россией.

Напоминаем, чтобы получить отсрочку, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и подать необходимые документы:

заявление по новой форме;

по новой форме; документы, подтверждающие право на отсрочку (например, свидетельства о рождении детей, медицинские справки, документы об инвалидности, копии трудовых договоров и т.п.).

Документы рассматривает специальная комиссия при ТЦК и СП. Срок рассмотрения заявления составляет до 7 дней, однако он может быть продлен при необходимости получения дополнительной информации.

Ранее "Телеграф" писал, могут мобилизовать до 25 лет и что делать, если уже получили повестку. Нардеп призвал принять новый законопроект, чтобы законодательно остановить этот произвол.