Як ТЦК шукають тих, хто у розшуку: що загрожує таким чоловікам

Закононеслухняними вважають не тільки тих, хто не відвідав ТЦК до 16 липня

До 16 липня 2024 року всі українські чоловіки віком від 18 до 60 років повинні були оновити свої військово-облікові дані для територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За нехтування цієї вимоги передбачена адміністративну відповідальність.

Порушники правил обліку наразі перебувають у розшуку поліції. Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Андрій Мороз в інтерв’ю "Західному кур'єру".

Під час перевірки документів виявляють закононеслухняних громадян.

"Ці громадяни перебувають у розшуку поліції. Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів з оповіщення і передають поліції", — зазначає Мороз.

У разі виявлення порушника, представники поліції складають на нього протокол для притягнення до адміністративної відповідальності.

Також порушниками військового обліку вважаються ті громадяни, які мають військово-облікові документи невстановленого зразка.

"Таких людей багато. Всі вони перебувають у розшуку і щоденно виявляються нашими працівниками. Ми передаємо їх представникам поліції, їх притягують до адмінвідповідальності", — розповів тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника Івано-Франківського ТЦК.

Після виявлення та передачі таких осіб поліції, їхні військові дані актуалізуються у ТЦК. Якщо вони підлягають призову або мобілізації, їх автоматично направляють на проходження військово-лікарської комісії.

Зазначимо, штраф за порушення правил військового обліку для фізичних осіб становить від 17 до 25,5 тисяч гривень, для юридичних осіб – від 34 до 59,5 тисяч гривень.

Нагадуємо, юристи зазначають, що чоловікам, які не оновили дані у встановлений термін, не може загрожувати примусова мобілізація, затримання поліцією або автоматичні штрафи. Це означає, що єдине покарання, яке може бути застосоване, — це штраф.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо не оновив дані вчасно. Під час перевірки військово-облікових документів перевіряється не тільки їхня актуальність, але й чи були вони оновлені у встановлені терміни. Відсутність оновлених даних є підставою для накладення штрафу.