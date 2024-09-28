Чи можуть мобілізувати до 25 років та що робити, якщо вже отримали повістку

Нардеп закликав прийняти новий законопроєкт, аби законодавчо зупинити це свавілля

В Україні продовжує діяти обов'язкова мобілізація військовозобов'язаних, яка стосується осіб з 25 до 60 років виключно. Тобто вручення повісток від територіальних центрів комплектування (ТЦК) особам молодше чи старше цього віку є незаконним.

Як зазначив нардеп Олексій Гончаренко, суд визнав мобілізацію 23-річного хлопця незаконною та порушенням правил призову.

"Суд фактично встановив, що під час воєнного стану мобілізації підлягають виключно ті, хто досягли 25 років, або ті, хто мав строкову службу чи проходив військову кафедру і знаходяться в запасі", — йдеться у повідомлені.

Зазначається, що саме ці люди мають статус військовозобов'язаного, а мобілізація інших — незаконна. Теж саме стосуються призову обмежено придатних, який проводили до теперішньої директиви.

"Це прецедент. Уявіть, скільки зараз людей буде йти в суди, щоб встановлювати справедливість. Скільки справ будуть розглядати суди", — наголошує нардеп.

Він також зауважив, що саме через це слід приймати законопроєкт 11379-д, аби законодавчо зупинити це свавілля і дати право на звільнення тим, хто цього хоче.

Нагадаємо, що є певна категорія чоловіків, яка не отримає повістку поштою. Адвокат вже розповів, кого і чому це стосується.

Раніше "Телеграф" писав, що у Міноборони розповіли, хто з листопада отримає відстрочку від призову.