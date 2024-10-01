Україна готова міняти території на безпеку? У МЗС рознесли статтю FT

У Міністерстві закордонних справ відреагували на нову статтю FT та пояснили, у чому там була неправда

На даному етапі Україна наближається до, можливо, найтемнішого етапу війни. Російські війська невпинно просуваються вперед — хоч і з величезними втратами в людях та техніці.

Про це пише Financial Times. Зазначається, що президент України Володимир Зеленський зазнає зростання тиску з боку західних партнерів, які вимагають від нього знайти шлях до врегулювання шляхом переговорів.

Журналісти пишуть, що новий голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга обговорював із Заходом можливість компромісу для врегулювання війни.

"Пів року тому на подібні розмови було табу", - сказав один із дипломатів. Стверджується, що українські чиновники стали "відкритішими до можливої домовленості про припинення вогню".

При цьому видання зазначає, що 55% респондентів виступають проти обговорення будь-яких територій угоди.

За словами співрозмовників газети, новий глава МЗС України Андрій Сибіга під час поїздки до США нібито обговорював потенційні компромісні рішення і був прагматичнішим при обговоренні можливості переговорів за принципом "земля в обмін на безпеку".

У МЗС відповіли на статтю FT

У Міністерстві закордонних справ заперечують надану виданням Financial Times інформацію про те, що Україна нібито почала відкрито говорити із західними союзниками про потенційну мирну угоду з територіальними поступками для отримання гарантій безпеки.

Про це сказав речник українського МЗС Георгій Тихий, пише "Європейська правда". За його словами, він був присутнім на кожній зустрічі міністра закордонних справ Андрія Сибіги у Нью-Йорку.

"Ні на одному з них не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на якісь територіальні компроміси. Навпаки, позиція міністра непохитна, і він наголошував на її елементах за зачиненими дверима. Не може бути жодних компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України", — підкреслив Тихий.

Також він пояснив, що єдиним реалістичним шляхом до справедливого та тривалого світу є запропонована президентом України Володимиром Зеленським "формула миру".

Він також сказав, що глава МЗС усім своїм співрозмовникам наголошував на необхідності дотримання принципу "нічого про Україну без України".

"Інформація джерела Financial Times про обговорення міністром компромісів просто неправдива, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів", – підсумував Тихий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Чехії заговорив про територіальні поступки України.