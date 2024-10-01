Украина готова менять территории на безопасность? В МИД разнесли статью FT

В Министерстве иностранных дел отреагировали на новую статью FT и объяснили, в чем там была неправда

На данном этапе Украина приближается к, возможно, самому темному этапу войны. Российские войска неустанно продвигаются вперед — хотя и с огромными потерями в людях и технике.

Об этом пишет Financial Times. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает растущее давление со стороны западных партнеров, требующих от него найти путь к урегулированию путем переговоров

Журналисты пишут, что новый глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига обсуждал с Западом возможность компромисса для урегулирования войны.

"Полгода назад на подобные разговоры было табу", — сказал один из дипломатов. Утверждается, что украинские чиновники стали "более открытыми к возможной договоренности о прекращении огня".

При этом издание отмечает, что 55% респондентов выступают против обсуждения любых территорий в соглашении.

По словам собеседников газеты, новый глава МИД Украины Андрей Сибига во время поездки в США якобы обсуждал потенциальные компромиссные решения и был более прагматичен при обсуждении возможности переговоров по принципу "земля в обмен на безопасность".

В МИД ответили на статью FT

В Министерстве иностранных дел отрицают предоставленную изданием Financial Times информацию о том, что Украина якобы начала более открыто говорить с западными союзниками о потенциальном мирном соглашении с территориальными уступками для получения гарантий безопасности.

Об этом сказал спикер украинского МИД Георгий Тихий, пишет "Европейская правда". По его словам, он присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Андрея Сибиги в Нью-Йорке.

"Ни на одном из них не было предложений, обсуждений или даже намеков на какие-либо территориальные компромиссы. Напротив, позиция министра непоколебима, и он подчеркивал ее элементы за закрытыми дверями. Не может быть никаких компромиссов по суверенитету и территориальной целостности Украины", — подчеркнул Тихий.

Также он пояснил, что единственным реалистичным путем к справедливому и продолжительному миру является предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским "формула мира".

Он также сказал, что глава МИД всем своим собеседникам отмечал необходимость соблюдения принципа "ничего об Украине без Украины".

"Информация источника Financial Times об обсуждении министром компромиссов просто неправдива, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов", – подытожил Тихий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Чехии заговорил о территориальных уступках Украины.