Что нужно знать о субсидии на отопительный период

Сумма субсидии рассчитывается с учетом коммунальных платежей и перечисляется при их росте

Субсидии на отопительный период в Украине будут автоматически перечислены и продлены для домохозяйств, получивших право на жилищную субсидию раньше. Это включает даже те случаи, когда размер субсидии составлял 0,00 грн. в неотапливаемый сезон.

Субсидия на отопительный период имеет некие особенности, о которых необходимо знать. В частности, при расчете суммы субсидии на отопительный период учитываются доходы домохозяйств за I-II кварталы 2024 года. Для пенсионеров в известность берется сумма пенсии за август.

Продолжительность отопительного периода в октябре учитывается в пределах 15 дней, с 16 октября. Отопительный сезон в субсидиях длится до 30 апреля. В апреле цена отопления также рассчитывается на 15 дней.

Точная сумма субсидии зависит от доходов домохозяйства ирасходов на коммунальные сервисы. В прошлом году средняя субсидия составляла 1400 грн. Для подачи документов можно воспользоваться порталом "Действие", веб-порталом Пенсионного фонда, прийти в ПФУ или ЦНАП лично. Это следует делать не только тем, кто впервые претендует на получение субсидии. Повторное обращение с пакетом документов требуется, если произошли изменения в имущественном состоянии, составе домохозяйства.

Телеграф сообщал, что есть только два месяца для того, чтобы подать документы и получить субсидию в полном размере. Если подать документы после 1 декабря, субсидия будет назначена с месяца подачи документов.