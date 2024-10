Назвала Путина врагом, а Россию – оккупантом: где сейчас бывшая судья "X-фактора" Нино Катамадзе

Исполнительница активно помогает украинцам

Публичные личности, которые когда-то были судьями популярных украинских шоу, сейчас по-разному реагируют на войну, начатую Россией. Так, Ирина Дубцова, которая работала в "X-факторе", поддерживает действия страны-агрессорки. А вот у грузинской певицы Нино Катамадзе есть другое мнение.

Катамадзе уже много лет является известной певицей на всем постсоветском пространстве. Продолжает ли выступать артистка и что говорит о войне России против Украины — расскажет "Телеграф".

Что известно о Нино Катамадзе

Певица родилась в грузинском городе Кобулети в 1972 году. Училась вокалу в Батумском музыкальном институте. Участвовала в разных музыкальных проектах. С конца 90-х стала сотрудничать с грузинской группой Insight, в которой участвует до сих пор.

В начале 2000-х Катамадзе стала композитором фильма "Яблоки". Также она создала саундтреки к фильмам "Инди", "Жара", "Русалка".

Нино прославилась благодаря креативной подаче фольклора в песнях. Самыми популярными ее композициями стали Once in the street, Vaja, Olei, I came, Beauty. Артистка гастролировала не только по Грузии, но и по Украине, России, Азербайджану, Австрии, Великобритании, США. В 2011 году получила грузинский Президентский орден "Сияние".

Фото из сети

В 2014-2015 годах была одним из членов жюри популярного шоу "X-фактор" на "СТБ". Ее подопечный Дмитрий Бабак выиграл в пятом сезоне проекта.

В 2019 году Катамадзе заявила, что перестает ездить с концертами в Россию. В частности, причиной стало приглашение делегации страны-оккупантки на сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Это вызвало массовые протесты в Грузии. Ведь в 2008 году Россия оккупировала часть территорий этой страны.

Тогда Нино назвала Россию оккупантом, извинилась за участие в их фестивале "Усадьба Jazz" и сказала, что Путин является врагом Грузии. К тому же певица отметила, что никогда не исполняла песни на русском.

Что говорит Катамадзе о войне

Артистка осудила вторжение россиян в Украину И в начале войны вышла выступить в Тбилиси, чтобы поддержать Украину. Летом 2022 года артистка выступила в киевском метро, исполнив песню "Мелодия" Мирослава Скорика. Также знаменитость создала фонд, который помогает украинцам, перебравшимся из-за войны в Грузию.

Фото из сети

В то же время исполнительница возмутилась, когда россияне стали убегать от мобилизации в Грузию. Ведь в 2008 году эта страна оккупировала отдельные грузинские территории, и в тот период погибли многие местные жители.

В 2023 году Нино давала благотворительные концерты по городам Украины, часть средств которых перечисляли на Вооруженные Силы. Также она посещала украинских защитников в реабилитационном центре МВД.

Фото: МВД

Артистка даже планировала переехать в Украину вместе с семьей, но со временем передумала. Певица отметила, что нужна своей родине и будет помогать украинцам оттуда.

Фото из сети

Сейчас Катамадзе живет с семьей в Грузии вместе с мужем Давидом и 16-летним сыном Николасом. Впрочем, исполнительница продолжает давать благотворительные концерты в Украине. А в июне 2024 года артистка выступала для раненых защитников во львовском центре "Несокрушимые".

Фото: ЛГС

