На могиле Чапкиса установили памятник: интересная деталь попала на видео

На могиле маэстро поставили кое-что особенное

В последние годы Украина лишилась нескольких легендарных фигур в сфере культуры. Так, в 2021 году ушел в вечность хореограф и народный артист Украины Григорий Чапкис. Долгое время на его могиле было несколько венков, но теперь вид захоронения существенно изменился.

На днях в сети распространили ролик, на котором видно, что на могиле Григория Чапкиса в Киеве разместили памятник. На нем повесили большой портрет маэстро в костюме и белой рубашке с бабочкой.

Перед памятником известному хореографу разместили сцену, ведь мужчина всю жизнь посвятил танцу. К ней ведет широкая лестница светло-бордового оттенка. Также на платформе в виде сцены можно увидеть надпись: "Танец — это жизнь, живите, танцуя".

Могила Григория Чапкиса расположена на Байковом кладбище. Легендарный танцовщик похоронен возле руководства Министерства внутренних дел, погибших в авиакатастрофе в Броварах в январе 2023 года. Речь идет о Денисе Монастырском, Юрии Лубковиче, Евгении Енине и других.

Также неподалеку похоронены первый президент Украины Леонид Кравчук и бывший мэр Киева Александр Омельченко.

Ранее "Телеграф" писал о том, как украинцы пришли на похороны к ведущему "КВН" Александру Маслякову. Они произнесли во время прощания странную речь.