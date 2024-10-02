Заходу потрібен "останній аргумент"

Останнім часом на міжнародній арені активно обговорюється питання про можливість завдання Україною ударів вглиб території Росії за допомогою далекобійної зброї, наданої Заходом. Це стає темою для численних дискусій, оскільки такі дії можуть стати серйозним кроком у розвитку війни.

Політики та військові експерти з різних країн розмірковують, за яких обставин союзники України погодяться на подібний розвиток подій. Політолог Ігор Рейтерович в етері YouTube-каналу Telegraph.UA зазначив, що Захід має свою "червону лінію", після якої дозволить Україні діяти більш рішуче.

За словами Рейтеровича, удари російських військ по об'єктах поблизу українських атомних електростанцій можуть стати тим самим фактором, на який Захід очікує для прийняття рішення. Особливу загрозу несуть обстріли розподільчих станцій біля АЕС, адже їх пошкодження може мати катастрофічні наслідки для безпеки.

Нещодавні повідомлення про укладення угоди на проєктування та будівництво захисних споруд на Рівненській АЕС лише підкреслюють ці думки. Українські атомні електростанції спроєктовані для витримування серйозних ударів, навіть у випадку падіння великого літака. Проте ситуація з розподільчими станціями навколо АЕС є більш серйозною.

Саме удари по цих об'єктах можуть стати тим "останнім аргументом", який змусить Захід змінити свою позицію щодо ударів по території Росії. Рейтерович підкреслив, що для деяких країн-союзників це може стати залізобетонним аргументом перед прийняттям таких важливих рішень.

Росія може перетнути червону лінію, завдавши удару в безпосередній близькості до атомних електростанцій, що, на думку політолога, і стане приводом для зміни позиції західних держав. Наприклад, е може бути удар у радіусі пів кілометра — одного кілометра від АЕС.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що в ЄС прийняли важливе рішення щодо ударів вглиб Росії. Євродепутати вважають, це наявні обмеження перешкоджають здатності України повною мірою реалізувати своє право на самооборону.