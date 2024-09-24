"І це перемога?": президент Чехії озвучив свій сценарій завершення війни в Україні

На думку президента Чехії, Україна не переможе Росію, якщо втратить у війні половину свого населення

Президент Чехії Петер Павел відреагував на закиди на свою адресу після слів про те, що частина України може бути окупована Росією, а українцям доведеться "змиритися з новою реальністю". У розмові з журналістами у Нью-Йорку він заявив, що нічого подібного не говорив.

Про це повідомляє CTK. На слова чеського президента відреагували у Міністерстві закордонних справ України. Там заявили, що не може бути жодних "половинчастих рішень", коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливу відплату за злочини Росії.

Павел заявив, що він ніколи не ставив під сумнів необхідність підтримки територіальної цілісності України. Проте перемоги у війні з Росією неможливо досягти, якщо половина українського населення загине.

За словами президента, надія на те, що війна може закінчитися однозначною перемогою України за кілька тижнів, а то й місяців, може бути дуже небезпечною для всіх. Він додав, що це питання потрібно розглядати в рамках того, що реально можливо зараз.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Міністерство оборони Чехії визнало, що деякі боєприпаси для України можуть бути неякісними. Очільниця відомства заявила, що серед закуплених снарядів можуть траплятися проблемні зразки.

Також ми повідомляли, що в Кремлі заявили про "готовність ознайомитися з планом Зеленського", хоча серйозно поки що його там не сприймають.