Критикує Путіна та заперечує, що Хрущов "дарував" Крим: що говорить про війну правнучка радянського лідера і як виглядає

Ніна вважає, що для Росії ця війна закінчиться погано

Політолог Ніна Хрущова, яка є правнучкою колишнього Глави уряду СРСР Микити Хрущова, давно емігрувала до США, але активно коментує події, які відбуваються в Україні. Жінка критикує путінський режим і російську пропаганду, зокрема щодо "передачі" Хрущовим Криму.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чим у США займається Ніна Хрущова та як зараз виглядає. Ми дізналися, що саме жінка говорить про війну в Україні та майбутнє Російської Федерації.

Як виглядає правнучка Хрущова і чим займається

Ніна Хрущова народилася у 1963 році у Москві, де закінчила філологічний факультет МДУ за спеціальністю "Російська мова". Але у 1991 року вона поїхала вчитися до США, отримала там ступінь Ph.D. порівняльного літературознавства в Принстонському університеті.

Невдовзі Ніна стала ад’юнкт-доцентом факультету міжнародних та громадських відносин Колумбійського університету в Нью-Йорку та отримала дворічну дослідницьку роботу у школі історичних досліджень Інституту перспективних досліджень. Також вона працювала заступником редактора у журналі East European Constitutional Review.

Ніна Хрущова живе у США

Зараз вона є професором Нової школи в Нью-Йорку, де читає курси з міжнародних ЗМІ, культури, пропаганди та капіталізму, а також сучасної політики та історії Російської Федерації. Вона виступала проти політики Путіна ще з 2000-х років, але коли в лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Ніна Хрущова заявила, що Путін "перетнув межу".

Ніна Хрущова підтримала Україну у війні з РФ

У своєму інтерв’ю DW, правнучка радянського лідера заявила, що Микита Хрущов був би проти війни, яка розв’язалася між Росією та Україною. За її словами, Хрущов, коли ще виконував політику Сталіна, був обурений, він вважав, що Україна є незалежною і чудовою країною. А Сталіну не подобалося те, що Хрущов почав "українізуватись".

Ніна Хрущова також зазначила, що для Росії війна закінчиться погано, бо вторгнення в Україну було найжахливішим і найстрашнішим рішенням, яке міг тільки ухвалити Кремль. Правнучка радянського лідера висловила сподівання, що Україна вистоїть і стане кращою, ніж будь-коли.

Ніна Хрущова критикує політику Путіна ще з 2000-х років

У матеріалі іспанської газети El tiempo у 2024 році Ніна Хрущова написала, що бачить три ймовірні сценарії завершення війни в Україні. Перший полягає в тому, що Захід знову зобов’язується підтримувати Україну, але багато країн почнуть обмежувати допомогу і ЗСУ буде складно набрати нових солдатів. Другим можливим сценарієм вона бачить вступ НАТО у відкритий бій, а третім — переговори з Росією, які будуть ініційовані Заходом.

Як фахівець із пропаганди, Ніна Хрущова також висловилася з приводу "передачі" Криму її прадідом. Коли Росія хотіла виправдати незаконну анексію півострова, то стверджувала, що лише повернула своє, оскільки Крим був "подарований" Радянській Україні Микитою Хрущовим.

Правнучка радянського лідера заявила, що Хрущов не передавав Криму, оскільки це сталося у 1954-му році й тоді Хрущов не був керівником уряду СРСР. Немає жодних документів, на яких стояв би його підпис. Щобільше, рішення Хрущов самостійно про це ухвалити не мав права, оскільки тоді всі рішення ухвалювалися колективним керівництвом.

Микита Хрущов не "дарував" Крим

За словами Ніни, звинуватити у всьому Хрущова було найлегше, оскільки він любив Україну, а радянська влада не любила його після того, як він пішов у відставку. Те, що її прадід нібито "подарував" Крим, є формулою пропаганди, але це було не політичним, а адміністративним рішенням.

Річ у тому, що після війни, коли Україну звільнили, Хрущов почав переселяти до Криму селян. Донька Микити Хрущова була присутня з ним у поїздках до Криму та розповідала, що на території не росла картопля, нічого не цвіло, а українці знали, як розводити яблуні та вирощувати зелень, і знали цю територію. Відповідно Хрущов таким вчинком здійснив адміністративний та законний хід.

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