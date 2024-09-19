Був кнопкодавом у Раді, мав бізнес в окупованому Криму та "топив" за російську мову: чим був відомий зрадник Балицький

Посадовець співпрацює з окупантами

Коли Росія напала на Україну, деякі політики не лише не засудили агресора, а й стали на його бік. Йдеться не лише про ексмера Херсона Володимира Сальдо. До таких також належить колишній народний депутат Євген Балицький.

Посадовець був активно залучений у політику в Запорізькій області, а згодом й потрапив до Верховної Ради. Після 24 лютого 2022 року зрадив батьківщину, перейшовши на бік окупантів. "Телеграф" розповість більше про Євгена Балицького та чим він займається зараз.

Що відомо про Євгена Балицького

Чоловік народився у 1969 році в Мелітополі. Після служби в армії почав працювати керівником на різних місцевих підприємствах, зокрема, пивоварного заводу. У 1998 році пішов у політику і став депутатом Запорізької обласної ради. Паралельно працював директором Мелітопольського заводу "Автогідроагрегат".

У 2012 році потрапив до парламенту від проросійської "Партії регіонів", пізніше — "Опозиційного блоку". Там він голосував за скандальні "диктаторські закони", які передбачали значні обмеження прав громадян. Також Балицький запам'ятався тим, що демонстрував середній палець журналісту, коли той його знімав на камеру. Водночас був помічений у кнопкодавстві.

Фото з мережі

Крім цього, політик вносив законопроєкт про захист російської мови. А ще не голосував за закон "Про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей". Також посадовець поширював сепаратистські настрої та казав, що Україні треба змиритися з окупацією Криму та Донбасу.

Фото з мережі

Також відомо, що чиновник не в повному обсязі декларував свої статки. Так, Балицький не вказав кошти сина від спільного бізнесу та придбання його дружиною 5 літаків, орієнтовна вартість яких 200-500 тисяч доларів. Згідно з декларацією, сім'я посадовця не могла купити такі вартісні речі.

Ще у 2019 Балицький відзначав День перемоги із пропагандистською організацією "Безсмертний полк". Також його родина має ресторан в окупованому Криму "Обліко Морале", в якому ще тоді робила знижки російським солдатам.

Чим займається зараз

На початку повномасштабної війни Балицький став на бік окупантів. Він дозволив пропагандистському каналу "Росія 24" вести мовлення на базі мелітопольського "МТВ-плюс". Вже 9 травня окупанти обрали Балицького так званим "губернатором" Запорізької області. Через кілька місяців зрадник отримав російське громадянство.

За наказом ворога посадовець видав розпорядження готувати в області референдум щодо приєднання до Росії. Невдовзі вступив до кремлівської партії "Єдина Росія". Балицький разом з іншими зрадниками їздив в Москву до Путіна, як зазначалось, на "офіційні переговори у статусі "глав суб'єктів РФ".

Фото: Getty Images

У 2022 році Служба безпеки України повідомила Балицькому про підозру у колабораційній діяльності. Виявилось, що посадовець був причетний до вивезення понад 650 тисяч тонн українського зерна із Запорізької та Херсонської областей. Також Балицький з сином ухилялися від сплати податків на суму в понад 4 мільйони гривень.

У 2023 році зрадника визнали винним у колабораціонізмі та посяганні на територіальну цілісність України. Йому призначили 15 років в'язниці та конфіскацію майна. Також передбачалось стягнення активів Балицького на понад 120 мільйонів гривень в український бюджет.

У 2024 році СБУ повідомила про підозру Балицькому щодо примусового переміщення місцевих жителів з тимчасово окупованої території. А згодом і ще дві — організацію заходів для підтримки держави-агресора та спільне вчинення правопорушення за попередньою змовою. Так, Балицький за домовленістю з росіянами влаштовував заходи, щоб популяризувати владу, яка складається з окупантів.

Фото з мережі

Зараз Балицький продовжує працювати на ворога в тимчасово окупованій Запорізькій області. Він веде телеграм-канал, у якому підтримує криваву війну росіян проти України та розповідає про допомогу ворожим солдатам. Також колишній нардеп поширює російську пропаганду про українських націоналістів та паплюжить нашу історію.

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